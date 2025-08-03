مهلة أميركيّة لإيران... وهذا سرّ وجود حاملة طائرات في الجزيرة العربيّة​

Advertisement

ذكرت "العربية" أنّ ينظرون إلى مرحلة ما بعد قصف المواقع النوويّة الإيرانيّة على أنها متابعة للدبلوماسية، وأنّها تُبقي الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى حلّ مع .وفي هذا السياق، قالت مصادر قريبة من تفكير الإدارة الأميركية، إنّ "مهلة التوصّل إلى حلّ مع طهران تصل إلى أوائل الصيف من العام المقبل، ولكن تعمل إيران خلال هذه الفترة على إعادة بناء برنامجها النووي الذي تضرّر كثيراً، وتعود إلى استعادة تصنيع الصواريخ ومتابعة بناء الخطوط مع حلفائها من الفصائل، سواء أكان في العراق أو واليمن وحتى في ".وتُضيف أنّ "الإدارة الأميركيّة لا تُريد أن تُعطي إيران فرصة حقيقية لإعادة بناء القوة، وهي بدأت بالفعل ملاحقة شبكات اقتصادية إيرانية توفّر لطهران تهريب الطاقة مقابل مداخيل بالعملة الصعبة، ومن المنتظر أن تصعّد وزارة الخزانة الأميركية هذه الحملة".كذلك، ستشهد الأسابيع المقبلة فرض الاقتصادية على إيران، ويعتبر الأميركيون أن هناك اتفاقاً واضحاً بينهم وبين بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول هذه المسألة، بينما تقول المصادر، إن التحدّي الأكبر سيكون في إقناع بعدم شراء النفط .وتحتفظ الآن بحاملة طائرات في جنوب منطقة العربية، ويقول مسؤولون أميركيون إنّ وجود حاملة مثل "نيميتز"، ربما يكون المستوى المعتاد الجديد للقوات الأميركيّة، ولا يدلّ على الإطلاق على توتر في المنطقة.أما مسؤول آخر، فأشار إلى أنّ "هذه الحاملة ستبقى في المنطقة، لكنها من الممكن أن تغادر في أي وقت لو كانت هناك ضرورة لإرسالها إلى أي مكان آخر حول العالم".