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عربي-دولي

رئيس وزراء باكستان: نقف إلى جانب إيران في سعيها للحصول على الطاقة النووية السلمية

Lebanon 24
03-08-2025 | 06:51
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أعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن تأييده لحق إيران في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية.
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وقال: "إسلام آباد تقف إلى جانب طهران في تلك المسألة الأساسية".

وأضاف شريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يقوم بأول زيارة له إلى البلاد تستغرق يومين:" باكستان تقف إلى جانب إيران في سعيها للحصول على الطاقة النووية السلمية"، حسب شبكة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم الأحد.
 
 
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