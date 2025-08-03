رئيس وزراء باكستان: نقف إلى جانب إيران في سعيها للحصول على الطاقة النووية السلمية

أعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن تأييده لحق في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية.

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وقال: "إسلام آباد تقف إلى جانب في تلك المسألة الأساسية".



وأضاف شريف خلال مشترك مع ، الذي يقوم بأول زيارة له إلى البلاد تستغرق يومين:" باكستان تقف إلى جانب إيران في سعيها للحصول على الطاقة النووية السلمية"، حسب شبكة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم الأحد.