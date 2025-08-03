جثث على شواطئ اليمن.. قارب تهريب يغرق بعشرات المهاجرين قبالة زنجبار

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في مأساة إنسانية جديدة، انتشلت في محافظة أبين ، اليوم الأحد، جثث عشرات المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية ، بعدما غرق قارب تهريب كان يقلهم قبالة سواحل مدينة زنجبار.وذكرت الأجهزة الأمنية في بيان، أن الجثث نُقلت إلى مستشفيات المدينة، في حين لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين يُعتقد أنهم غرقوا في عرض البحر.ودعت السلطات الجهات المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف تدفق المهاجرين عبر المياه الإقليمية، محذرة من تفاقم كارثة إنسانية وأمنية بسبب استغلال شبكات التهريب للوضع غير المستقر في البلاد.وأشارت مصادر أمنية إلى أن الحادث يكشف عمق أزمة الهجرة غير النظامية التي تواجهها اليمن، وتدعو لتحرك دولي فوري لمعالجة أسبابها وتبعاتها.وتتكرر حوادث الغرق على السواحل اليمنية، لاسيما في مناطق أبين وشبوة ولحج، وسط غياب رقابة فعالة وانتشار عصابات التهريب، التي تُغري المهاجرين من القرن الأفريقي برحلة محفوفة بالموت، أملاً في الوصول إلى .