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عربي-دولي

مقتل 5 عناصر من "قسد" بهجوم لداعش

Lebanon 24
03-08-2025 | 09:45
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن مقتل 5 من عناصرها، في هجوم شنّه تنظيم داعش على نقطة تفتيش في دير الزور.
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وأشارت "قسد" إلى أنّ الهجوم وقع في 31 تموز الماضي.
 

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