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عربي-دولي

بحر اليابان يشتعل بالمناورات.. روسيا والصين تستعرضان القوة في رسالة مباشرة لأميركا

Lebanon 24
03-08-2025 | 10:09
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بدأت روسيا والصين اليوم الأحد مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان تحت اسم "البحر المشترك 2025"، في خطوة تعكس تنامي شراكتهما الإستراتيجية بمواجهة ما تعتبرانه "هيمنة أميركية".
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وقالت وزارة الدفاع الصينية إن التدريبات التي انطلقت قرب ميناء فلاديفوستوك تشمل عمليات إنقاذ ومعارك بحرية، ودفاعًا جويًا ضد الصواريخ. وتشارك فيها أربع سفن صينية بينها مدمرتان، إلى جانب سفن وغواصات روسية وصينية، وسفينة إنقاذ غواصات.

ومن المقرر أن تستمر المناورات حتى الثلاثاء، على أن تتبعها دوريات بحرية مشتركة في مياه المحيط الهادئ.

وتسبق هذه التدريبات زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين أواخر شهر آب الجاري، لحضور قمة منظمة شنغهاي واحتفالات نهاية الحرب العالمية الثانية.

تأتي المناورات بعد يومين من أمر أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضع غواصتين نوويتين في حالة استعداد، رداً على تصريحات "استفزازية" من ديمتري ميدفيديف حول خطر اندلاع حرب بين موسكو وواشنطن.

ورغم إعلان الصين موقفًا محايدًا في حرب أوكرانيا، فإنها لم تدن الغزو الروسي، ما يثير شكوك الغرب بشأن دعمها غير المباشر لموسكو.

(الجزيرة)
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