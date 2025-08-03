27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بحر اليابان يشتعل بالمناورات.. روسيا والصين تستعرضان القوة في رسالة مباشرة لأميركا
Lebanon 24
03-08-2025
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت
روسيا
والصين اليوم الأحد مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان تحت اسم "البحر المشترك 2025"، في خطوة تعكس تنامي شراكتهما الإستراتيجية بمواجهة ما تعتبرانه "هيمنة أميركية".
Advertisement
وقالت
وزارة الدفاع
الصينية إن التدريبات التي انطلقت قرب ميناء فلاديفوستوك تشمل عمليات إنقاذ ومعارك بحرية، ودفاعًا جويًا ضد الصواريخ. وتشارك فيها أربع سفن صينية بينها مدمرتان، إلى جانب سفن وغواصات روسية وصينية، وسفينة إنقاذ غواصات.
ومن المقرر أن تستمر المناورات حتى الثلاثاء، على أن تتبعها دوريات بحرية مشتركة في مياه المحيط الهادئ.
وتسبق هذه التدريبات زيارة مرتقبة للرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
إلى
الصين
أواخر شهر آب الجاري، لحضور قمة منظمة شنغهاي واحتفالات نهاية الحرب العالمية الثانية.
تأتي المناورات بعد يومين من أمر أصدره الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بوضع غواصتين نوويتين في حالة استعداد، رداً على تصريحات "استفزازية" من ديمتري ميدفيديف حول خطر اندلاع حرب بين
موسكو
وواشنطن.
ورغم إعلان الصين موقفًا محايدًا في حرب
أوكرانيا
، فإنها لم تدن الغزو الروسي، ما يثير شكوك الغرب بشأن دعمها غير المباشر لموسكو.
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
روسيا تحاكي ضربات بحرية في مناورات بحر اليابان
Lebanon 24
روسيا تحاكي ضربات بحرية في مناورات بحر اليابان
03/08/2025 21:52:36
03/08/2025 21:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا والصين ستجريان مناورات بحرية مشتركة بين 5-1 آب المقبل (إنترفاكس)
Lebanon 24
روسيا والصين ستجريان مناورات بحرية مشتركة بين 5-1 آب المقبل (إنترفاكس)
03/08/2025 21:52:36
03/08/2025 21:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: قاذفات B- 52 الأميركية شاركت بمناورات مشتركة مع اليابان
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: قاذفات B- 52 الأميركية شاركت بمناورات مشتركة مع اليابان
03/08/2025 21:52:36
03/08/2025 21:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات تجارية جديدة بين اليابان وأميركا لتعميق الشراكة الاقتصادية
Lebanon 24
محادثات تجارية جديدة بين اليابان وأميركا لتعميق الشراكة الاقتصادية
03/08/2025 21:52:36
03/08/2025 21:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لتعزيز قدراتها بعد الحرب مع اسرائيل.. إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"
Lebanon 24
لتعزيز قدراتها بعد الحرب مع اسرائيل.. إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"
14:45 | 2025-08-03
03/08/2025 02:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في عامها الأول... الأميرة إيمان تخطف قلوب الأردنيين من جديد
Lebanon 24
في عامها الأول... الأميرة إيمان تخطف قلوب الأردنيين من جديد
14:41 | 2025-08-03
03/08/2025 02:41:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو عبيدة: لا إدخال للطعام للأسرى إلا بوقف الطلعات الجوية
Lebanon 24
أبو عبيدة: لا إدخال للطعام للأسرى إلا بوقف الطلعات الجوية
14:24 | 2025-08-03
03/08/2025 02:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو في طلب الى الصليب الاحمر: لتقديم الغذاء للرهائن في غزة
Lebanon 24
نتنياهو في طلب الى الصليب الاحمر: لتقديم الغذاء للرهائن في غزة
14:04 | 2025-08-03
03/08/2025 02:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
استهدف مستودع نفط ضخم.. هجوم اوكراني عني على روسيا
Lebanon 24
استهدف مستودع نفط ضخم.. هجوم اوكراني عني على روسيا
14:01 | 2025-08-03
03/08/2025 02:01:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
16:20 | 2025-08-02
02/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
Lebanon 24
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
00:50 | 2025-08-03
03/08/2025 12:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
07:30 | 2025-08-03
03/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن سوريا والشرع و"حزب الله".. إليكم ما قاله تقريرٌ إسرائيلي
Lebanon 24
عن سوريا والشرع و"حزب الله".. إليكم ما قاله تقريرٌ إسرائيلي
15:26 | 2025-08-02
02/08/2025 03:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
11:30 | 2025-08-03
03/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:45 | 2025-08-03
لتعزيز قدراتها بعد الحرب مع اسرائيل.. إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"
14:41 | 2025-08-03
في عامها الأول... الأميرة إيمان تخطف قلوب الأردنيين من جديد
14:24 | 2025-08-03
أبو عبيدة: لا إدخال للطعام للأسرى إلا بوقف الطلعات الجوية
14:04 | 2025-08-03
نتنياهو في طلب الى الصليب الاحمر: لتقديم الغذاء للرهائن في غزة
14:01 | 2025-08-03
استهدف مستودع نفط ضخم.. هجوم اوكراني عني على روسيا
14:00 | 2025-08-03
عن "تمويل حزب الله".. هذا ما زعمه تقريرٌ إسرائيليّ
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
03/08/2025 21:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
03/08/2025 21:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
03/08/2025 21:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24