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عربي-دولي

زيلينسكي أعلنها: اتفاق مع روسيا لتبادل 1200 أسير

Lebanon 24
03-08-2025 | 11:16
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن اتفاق سبق التباحث بشأنه مع روسيا لتبادل أسرى الحرب، كانت موسكو قد أشارت إليه في وقت سابق.
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وقال زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق تلغرام، إن العمل جارٍ على قائمة تضم 1200 اسم أسير حرب.

وكان المفاوضون الروس قد ذكروا هذا الرقم خلال محادثات مباشرة مع نظرائهم الأوكرانيين في إسطنبول في 23 تموز الماضي، بينما لم تعلن أوكرانيا عن عدد محدد آنذاك.

وبعد اجتماع عقده مع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف، أوضح زيلينسكي أن التبادل سيشمل مدنيين إلى جانب الجنود، مضيفاً أن التحضيرات جارية لعقد لقاء جديد مع الجانب الروسي، من دون تحديد موعد.
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