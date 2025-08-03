زيلينسكي أعلنها: اتفاق مع روسيا لتبادل 1200 أسير

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أعلن الرئيس الأوكراني ، عن اتفاق سبق التباحث بشأنه مع لتبادل أسرى الحرب، كانت قد أشارت إليه في وقت سابق.وقال ، في منشور عبر تطبيق ، إن العمل جارٍ على قائمة تضم 1200 اسم أسير حرب.وكان المفاوضون قد ذكروا هذا الرقم خلال محادثات مباشرة مع نظرائهم الأوكرانيين في إسطنبول في 23 الماضي، بينما لم تعلن عن عدد محدد آنذاك.وبعد اجتماع عقده مع كبير المفاوضين الأوكرانيين ، أوضح زيلينسكي أن التبادل سيشمل مدنيين إلى جانب الجنود، مضيفاً أن التحضيرات جارية لعقد لقاء جديد مع الجانب الروسي، من دون تحديد موعد.