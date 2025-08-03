أبو عبيدة: لا إدخال للطعام للأسرى إلا بوقف الطلعات الجوية

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أكّد ، المتحدث العسكري باسم ، الجناح العسكري لحماس، أن الأسرى الإسرائيليين لدى "لن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار المفروض على "، مشدّدًا على أن لا تتعمّد تجويع الأسرى، بل "يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا".وأوضح أبو عبيدة أن القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أي طلب من لإدخال الطعام والدواء إلى الأسرى، مشيرًا إلى أن ذلك مشروط بوقف الطلعات الجوية خلال أوقات تسلّم الطرود.وأضاف أن من بين الشروط الأساسية أيضًا، "فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق القطاع".