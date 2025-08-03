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أبو عبيدة: لا إدخال للطعام للأسرى إلا بوقف الطلعات الجوية

Lebanon 24
03-08-2025 | 14:24
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أكّد أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة "لن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار المفروض على قطاع غزة"، مشدّدًا على أن حماس لا تتعمّد تجويع الأسرى، بل "يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا".
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وأوضح أبو عبيدة أن القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أي طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء إلى الأسرى، مشيرًا إلى أن ذلك مشروط بوقف الطلعات الجوية الإسرائيلية خلال أوقات تسلّم الطرود.

وأضاف أن من بين الشروط الأساسية أيضًا، "فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق القطاع".
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