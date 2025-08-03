Advertisement

عربي-دولي

لتعزيز قدراتها بعد الحرب مع اسرائيل.. إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"

Lebanon 24
03-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1400217-638898544197096639.jpg
Doc-P-1400217-638898544197096639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صادق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على تأسيس"مجلس الدفاع الوطني".
Advertisement


وقالت وكالة "إرنا" للأنباء، إنه "وفقا لتقرير صادر عن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي يوم الأحد، يراجع مجلس الدفاع الخطط الدفاعية ويعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي".
وأوضحت أن رئيس الجمهورية وهو من يرأس المجلس، ويضم قادة القوات المسلحة، وقياداتها، وبعض الوزارات ذات الصلة.

ونقل موقع "إيران إنترناشيونال"عن تقرير لوكالة "تسنيم" أن هذا المجلس يضم كلا من رؤساء السلطات الثلاث، وممثلين عن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى قادة من الحرس الثوري والجيش ومقر "خاتم الأنبياء".

وتابعت أن تأسيس هذا المجلس يأتي استنادا إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تمنح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تشكيل مجالس فرعية، مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، بما يتناسب مع مهامه. 
مواضيع ذات صلة
التلفزيون الإيراني: تشكيل مجلس دفاعي يهدف لتعزيز القدرات العسكرية على خلفية الحرب مع ⁧‫إسرائيل‬⁩
lebanon 24
04/08/2025 02:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"
lebanon 24
04/08/2025 02:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام.. إيران تعلن ارتفاع حصيلة الحرب مع إسرائيل
lebanon 24
04/08/2025 02:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس حكماء الأمم المتحدة: يجب دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز قدراتها
lebanon 24
04/08/2025 02:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:01 | 2025-08-03
16:01 | 2025-08-03
15:45 | 2025-08-03
15:25 | 2025-08-03
15:12 | 2025-08-03
15:03 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24