Advertisement

عربي-دولي

ماذا قال وزير الدفاع الاسرائيلي عن الحائط الغربي؟

Lebanon 24
03-08-2025 | 15:03
A-
A+
Doc-P-1400222-638898555261072204.png
Doc-P-1400222-638898555261072204.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن " الحائط الغربي وجبل الهيكل يعود إلى سيادة دولة إسرائيل، بعد نحو ألفي عام من خراب الهيكل الثاني".
Advertisement


وأضاف الوزير خلال زيارته اليوم الأحد إلى الحائط الغربي في القدس: "دعوت من أجل عودة الرهائن، ومن أجل سلام المجتمعات، ومن أجل حماية جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، ومن أجل دحر قتلة حماس".

وتابع قائلا: "رغم المواقف الدولية والاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، فإننا سنواصل تعزيز سيادتنا على القدس والحائط الغربي وجبل الهيكل إلى الأبد"، بحسب تصريحه.
مواضيع ذات صلة
عن خامنئي... ماذا قال وزير الدفاع الاسرائيلي؟
lebanon 24
04/08/2025 02:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
lebanon 24
04/08/2025 02:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال وزير العدل عن موضوع تسريع محاكمات الموقوفين؟
lebanon 24
04/08/2025 02:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عن زراعة القنّب... ماذا قال وزير الزراعة؟
lebanon 24
04/08/2025 02:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:01 | 2025-08-03
16:01 | 2025-08-03
16:00 | 2025-08-03
15:45 | 2025-08-03
15:25 | 2025-08-03
15:12 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24