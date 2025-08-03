ماذا قال وزير الدفاع الاسرائيلي عن الحائط الغربي؟

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قال ، ، إن " وجبل الهيكل يعود إلى سيادة ، بعد نحو ألفي عام من خراب ".وأضاف الوزير خلال زيارته اليوم الأحد إلى الحائط في : "دعوت من أجل عودة الرهائن، ومن أجل سلام المجتمعات، ومن أجل حماية جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، ومن أجل دحر قتلة ".وتابع قائلا: "رغم المواقف الدولية والاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، فإننا سنواصل تعزيز سيادتنا على القدس والحائط الغربي وجبل الهيكل إلى الأبد"، بحسب تصريحه.