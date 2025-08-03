العليمي: إيران تواصل إشعال الفوضى في اليمن

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اتهامات مباشرة لإيران بمواصلة دعمها لـ "المليشيات المسلحة" لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وإطالة أمد الأزمة الإنسانية في اليمن.

وجاءت تصريحات العليمي خلال لقائه في العاصمة ، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن، جوناثان بيتش، حيث ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع ، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز الإصلاحات الحكومية وتحسين الخدمات، إضافة إلى التعاون في ، والجريمة المنظمة، وغسل الأموال، ودعم سلطات إنفاذ القانون.

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وأشار العليمي إلى النجاحات التي تحققت مؤخراً في ضبط "خلايا إرهابية" مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات أخرى، واعتراض شحنات أسلحة ومعدات حربية ومواد مخدرة، في وقت تتواصل فيه جهود التنسيق مع للسيطرة على التضخم وتقليص عجز الموازنة.



وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالمواقف الأميركية الداعمة للشرعية، والتدخلات الإنسانية للتخفيف من آثار الحرب، مثمنًا الشراكة القائمة في مجالات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب، ودعم آلية للتفتيش وتنفيذ قرار حظر الأسلحة المهربة للحوثيين. (العربية)