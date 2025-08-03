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عربي-دولي

العليمي: إيران تواصل إشعال الفوضى في اليمن

Lebanon 24
03-08-2025 | 16:01
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وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اتهامات مباشرة لإيران بمواصلة دعمها لـ "المليشيات المسلحة" لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وإطالة أمد الأزمة الإنسانية في اليمن.
وجاءت تصريحات العليمي خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن، جوناثان بيتش، حيث ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع اليمنية، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز الإصلاحات الحكومية وتحسين الخدمات، إضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وغسل الأموال، ودعم سلطات إنفاذ القانون.
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وأشار العليمي إلى النجاحات التي تحققت مؤخراً في ضبط "خلايا إرهابية" مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات أخرى، واعتراض شحنات أسلحة ومعدات حربية ومواد مخدرة، في وقت تتواصل فيه جهود التنسيق مع البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتقليص عجز الموازنة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالمواقف الأميركية الداعمة للشرعية، والتدخلات الإنسانية للتخفيف من آثار الحرب، مثمنًا الشراكة القائمة في مجالات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب، ودعم آلية الأمم المتحدة للتفتيش وتنفيذ قرار حظر الأسلحة الإيرانية المهربة للحوثيين. (العربية)
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