Advertisement

عربي-دولي

لتخفيف التوترات.. جنود من كوريا الجنوبية يفككون مكبرات الصوت على الحدود

Lebanon 24
03-08-2025 | 23:04
A-
A+
Doc-P-1400279-638898844863972862.png
Doc-P-1400279-638898844863972862.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الجيش بدأ في تفكيك مكبرات الصوت المخصصة للبث الدعائي تجاه كوريا الشمالية والتي تم تركيبها على طول الحدود مع بيونغيانغ.
Advertisement

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات عملية لتخفيف التوترات بين الكوريتين دون التأثير على جاهزية الجيش.
 
ويبلغ عدد مكبرات الصوت الثابتة التي من المقرر تفكيكها حوالي 20 وحدة، ومن المتوقع استكمال تفكيكها في غضون يومين أو ثلاثة أيام، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء.
مواضيع ذات صلة
الأمن الأردني يطلب من الأردنيين عبر مكبرات الصوت البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم (الجزيرة)
lebanon 24
04/08/2025 09:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت تبث دعاية ضد بيونغ يانغ.. سيول تزيل مكبرات صوت على طول الحدود
lebanon 24
04/08/2025 09:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية تقول إنها ترفض المبادرات التصالحية من قبل كوريا الجنوبية
lebanon 24
04/08/2025 09:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي من وحدة مقتفي الأثر بجروح خطرة جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
04/08/2025 09:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:16 | 2025-08-04
02:13 | 2025-08-04
01:50 | 2025-08-04
01:34 | 2025-08-04
01:31 | 2025-08-04
01:24 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24