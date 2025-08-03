لتخفيف التوترات.. جنود من كوريا الجنوبية يفككون مكبرات الصوت على الحدود



Advertisement

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات عملية لتخفيف التوترات بين الكوريتين دون التأثير على جاهزية الجيش. أعلنت إن الجيش بدأ في تفكيك مكبرات الصوت المخصصة للبث الدعائي تجاه والتي تم تركيبها على طول الحدود مع .وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات عملية لتخفيف التوترات بين الكوريتين دون التأثير على جاهزية الجيش.

ويبلغ عدد مكبرات الصوت الثابتة التي من المقرر تفكيكها حوالي 20 وحدة، ومن المتوقع استكمال تفكيكها في غضون يومين أو ثلاثة أيام، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء.