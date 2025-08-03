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في نيوجرسي.. مقاتلات أميركية اعترضت طائرة مدنية انتهكت المجال الجوي لإقامة ترامب

Lebanon 24
03-08-2025 | 23:09
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أعلنت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية أن مقاتلات أميركية اعترضت طائرة مدنية انتهكت المجال الجوي لإقامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيوجيرسي. 
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