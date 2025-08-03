زيارة مرتقبة لويتكوف إلى روسيا.. هذا ما أعلنه ترامب

أعلن الرئيس الأميركي أن مبعوثه الخاص سيصل إلى في السادس أو السابع من آب الجاري.

Advertisement

وقال للصحفيين قبل مغادرته من بيدمنستر في ولاية نيوجيرسي متوجها إلى أن ويتكوف "يركز على الحدود، أقصد ، وإيصال الغذاء للناس".



وأضاف: "أعتقد أنه قد يذهب إلى روسيا الأسبوع المقبل، يوم الأربعاء أو الخميس. إنهم يريدون رؤيته، لقد طلبوا مقابلته سنرى ما سيحدث". (روسيا اليوم)