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عربي-دولي

زيارة مرتقبة لويتكوف إلى روسيا.. هذا ما أعلنه ترامب

Lebanon 24
03-08-2025 | 23:13
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيصل إلى روسيا في السادس أو السابع من آب الجاري.
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وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته من بيدمنستر في ولاية نيوجيرسي متوجها إلى واشنطن أن ويتكوف "يركز على الحدود، أقصد قطاع غزة، وإيصال الغذاء للناس".

وأضاف: "أعتقد أنه قد يذهب إلى روسيا الأسبوع المقبل، يوم الأربعاء أو الخميس. إنهم يريدون رؤيته، لقد طلبوا مقابلته سنرى ما سيحدث". (روسيا اليوم) 
 
 
 

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