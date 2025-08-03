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عربي-دولي

قتلى بهجوم روسي على منطقة زابوريجيا في أوكرانيا

Lebanon 24
03-08-2025 | 23:21
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أسفر هجوم روسي عن مقتل 3 أشخاص في منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، أمس الأحد، في الوقت الذي تواصل فيه قوات موسكو تقدمها البطيء غربا على طول خط الجبهة مع أوكرانيا البالغ طوله 1000 كيلومتر.
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وقال الحاكم إيفان فيدوروف على تطبيق "تليغرام" للرسائل إن الأشخاص الثلاثة قُتلوا في الهجوم الذي شنته روسيا نهارا على بلدة ستيبنوهرسك. وأسفر الهجوم أيضا عن تدمير منازل.

وفي كاميانسكي، وهي بلدة تقع على بعد بضعة كيلومترات جنوب يستيبنوهرسك على نهر دنيبرو في منطقة زابوريجيا، قال متحدث عسكري، السبت، إن القوات الأوكرانية متمسكة بمواقعها على الرغم من المحاولات الروسية للسيطرة عليها.

وجاءت تصريحات فيدوروف وسط تقارير في الأيام الأخيرة عن تحرك عسكري روسي جديد في شرق وجنوب شرق أوكرانيا.

وأفاد قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي بأن القوات الروسية تغير تكتيكاتها، مستخدمة وحدات تخريب أصغر في محاولة للمضي قدما في حملتها عبر منطقة دونيتسك الشرقية.

وركزت القوات الروسية حملتها على أجزاء من منطقة دونيتسك، لا سيما منطقة بوكروفسك اللوجستية التي تتعرض لهجوم روسي منذ أشهر.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، الخميس الماضي، أن قواتها حققت مكسبا كبيرا بالسيطرة على بلدة تشاسيف يار في الشمال الشرقي بعد أشهر من القتال، رغم أن أوكرانيا لم تعترف بذلك.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية السبت أنها سيطرت على قرية أخرى أقرب إلى بوكروفسك.(العربية)
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