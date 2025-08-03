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تمرّد دموي داخل سجن في المكسيك... 7 قتلى و11 جريحًا (فيديو)

Lebanon 24
03-08-2025 | 23:21
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اندلعت أعمال شغب داخل سجن بولاية فيراكروز شرقي المكسيك، ما أسفر عن مقتل 7 سجناء وإصابة 11 آخرين أمس الأحد، وفق ما أعلنته السلطات.
 
 
واستمرت الاشتباكات طوال الليل في سجن بمدينة "توكسبان"، فيما تمكنت قوات الأمن بدعم من الجيش من اقتحام السجن واستعادة النظام، صباح الأحد.

وبحسب التفاصيل، فقد بدأ تمرّد بعض السجناء للمطالبة بحمايتهم من عناصر ينتمون إلى خلية إجرامية داخل السجن، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن مصادر محلية.
 
 
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وقبل أعمال الشغب، تم نقل 3 سجناء إلى سجن آخر في "فيراكروز"، لكن السلطات لم تحدد السبب.
 
يُذكر أن ولاية فيراكروز تشهد صراعات دامية بين كارتلات المخدرات، تشمل عمليات خطف وابتزاز وسرقة، وغالبًا ما تمتد هذه المواجهات إلى داخل السجون التي تعاني من مشكلات مزمنة، أبرزها الاكتظاظ وسوء الإدارة. (ارم نيوز)
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