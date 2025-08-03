تمرّد دموي داخل سجن في المكسيك... 7 قتلى و11 جريحًا (فيديو)

▫️ تمرّد في سجن بالمكسيك يخلّف ما لا يقل عن 7 قتلى و11 جريحًا
▪️قُتل ما لا يقل عن سبعة سجناء وأُصيب 11 آخرون خلال تمرّد وقع في مركز إعادة الإدماج الاجتماعي في توكسبان بولاية فيراكروز شرقي المكسيك. ووفقًا لما أعلنته وزارة الأمن العام المحلية عبر مواقع التواصل، فقد بدأ التمرّد بعد… pic.twitter.com/HqCX0Lg0TQ
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 3, 2025
▫️ تمرّد في سجن بالمكسيك يخلّف ما لا يقل عن 7 قتلى و11 جريحًا
▪️قُتل ما لا يقل عن سبعة سجناء وأُصيب 11 آخرون خلال تمرّد وقع في مركز إعادة الإدماج الاجتماعي في توكسبان بولاية فيراكروز شرقي المكسيك. ووفقًا لما أعلنته وزارة الأمن العام المحلية عبر مواقع التواصل، فقد بدأ التمرّد بعد… pic.twitter.com/HqCX0Lg0TQ