تمرّد دموي داخل سجن في المكسيك... 7 قتلى و11 جريحًا (فيديو)

اندلعت أعمال شغب داخل سجن بولاية شرقي ، ما أسفر عن مقتل 7 سجناء وإصابة 11 آخرين أمس الأحد، وفق ما أعلنته السلطات.

واستمرت الاشتباكات طوال الليل في سجن بمدينة "توكسبان"، فيما تمكنت بدعم من الجيش من اقتحام السجن واستعادة النظام، .



وبحسب التفاصيل، فقد بدأ تمرّد بعض السجناء للمطالبة بحمايتهم من عناصر ينتمون إلى خلية إجرامية داخل السجن، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن مصادر محلية.

▫️ تمرّد في سجن بالمكسيك يخلّف ما لا يقل عن 7 قتلى و11 جريحًا



▪️قُتل ما لا يقل عن سبعة سجناء وأُصيب 11 آخرون خلال تمرّد وقع في مركز إعادة الإدماج الاجتماعي في توكسبان بولاية فيراكروز شرقي المكسيك. ووفقًا لما أعلنته المحلية عبر مواقع التواصل، فقد بدأ التمرّد بعد… pic.twitter.com/HqCX0Lg0TQ — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 3, 2025 Advertisement





وقبل أعمال الشغب، تم نقل 3 سجناء إلى سجن آخر في "فيراكروز"، لكن السلطات لم تحدد السبب.

يُذكر أن تشهد صراعات دامية بين كارتلات المخدرات، تشمل عمليات خطف وابتزاز وسرقة، وغالبًا ما تمتد هذه المواجهات إلى داخل السجون التي تعاني من مشكلات مزمنة، أبرزها الاكتظاظ وسوء الإدارة. (ارم نيوز)