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عربي-دولي

حماس: تجويع غزة امتدّ إلى أسرى الاحتلال... ونتنياهو يتحمّل المسؤولية

Lebanon 24
03-08-2025 | 23:42
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في ظل المجاعة والحصار التي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، رأى القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب بقتل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر تجويعهم، معربًا عن أسفه من أن "يصل الجوع إلى أسرى الاحتلال".
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وقال في تصريح له، إن "تجويع غزة الوحشي، في إحدى زواياه رغبة من نتنياهو في إنهاء قضية الأسرى بقتلهم جوعاً بعد أن عجز عن معرفة أماكنهم وقتلهم قصفا". 

وأضاف: "لكن نتنياهو وحكومته النازية وحدهم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن ذلك، فهم من شنّوا حرب التجويع والتعطيش ضد شعبنا، فامتدت آثارها لتصيب أسراهم أيضًا".

ولفت الرشق إلى أن "صور الجوع في وجوه أطفال غزة وشيوخها ونسائها، قبل صورة الجندي إيفاتار ديفيد، هي الرد الدامغ على كل من ينكر وجود المجاعة في غزة"، مؤكدًا أن "المقاومين يعاملون أسراهم انطلاقًا من تعاليم دينهم وقيم إنسانيتهم، فيطعمونهم مما يأكلون، ويسقونهم مما يشربون، كما هو حال كل أبناء شعبنا".


وأشار إلى عمليات التبادل السابقة، حيث خرج أسرى الاحتلال من قبضة المقاومة بكامل صحتهم الجسدية والنفسية. أمّا اليوم، فإنهم يعانون الجوع والهزال وفقدان الوزن، تمامًا كما يعانيه آسروهم، في مشهد واحد يجمعهم مع أهلنا المحاصرين في القطاع". (ارم نيوز)
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