حماس: تجويع غزة امتدّ إلى أسرى الاحتلال... ونتنياهو يتحمّل المسؤولية

Advertisement

في ظل المجاعة والحصار التي تفرضه على ، رأى القيادي في حركة " " عزت الرشق، أن يرغب بقتل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر تجويعهم، معربًا عن أسفه من أن "يصل الجوع إلى أسرى ".وقال في تصريح له، إن "تجويع غزة الوحشي، في إحدى زواياه رغبة من في إنهاء قضية الأسرى بقتلهم جوعاً بعد أن عجز عن معرفة أماكنهم وقتلهم قصفا".وأضاف: "لكن نتنياهو وحكومته وحدهم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن ذلك، فهم من شنّوا حرب التجويع والتعطيش ضد شعبنا، فامتدت آثارها لتصيب أسراهم أيضًا".ولفت الرشق إلى أن "صور الجوع في وجوه أطفال غزة وشيوخها ونسائها، قبل صورة الجندي إيفاتار ديفيد، هي الرد الدامغ على كل من ينكر وجود المجاعة في غزة"، مؤكدًا أن "المقاومين يعاملون أسراهم انطلاقًا من تعاليم دينهم وقيم إنسانيتهم، فيطعمونهم مما يأكلون، ويسقونهم مما يشربون، كما هو حال كل أبناء شعبنا".وأشار إلى عمليات التبادل السابقة، حيث خرج أسرى الاحتلال من قبضة بكامل صحتهم الجسدية والنفسية. أمّا اليوم، فإنهم يعانون الجوع والهزال وفقدان الوزن، تمامًا كما يعانيه آسروهم، في مشهد واحد يجمعهم مع أهلنا المحاصرين في القطاع". (ارم نيوز)