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عربي-دولي

حرس بوتين يتسلح بصواريخ مضادة للمسيّرات

Lebanon 24
03-08-2025 | 23:42
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نقلت مجلة Military Watch عن شهود عيان أن فريق الأمن الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحمل فئة جديدة من الأسلحة المضادة للطائرات المسيّرة أثناء مرافقته له.
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وقالت المجلة إن أحد الضباط حاول إخفاء النظام الجديد عن الأنظار خلال زيارة لسانت بطرسبرغ، رغم أن حجمه جعل إخفاؤه صعباً.
 
ويبدو أن هذا السلاح عبارة عن صاروخ اعتراضي يُشغله المشاة، ومزود بـ4 محركات متقاطعة ونظام استهداف مزدوج المستشعرات، ويُعتقد أنه يُوجه يدوياً في مرحلة الاستهداف الأولية، قبل استخدام التصوير الحراري، ورأس الباحث الموجه تلفزيونياً للاشتباك مع هدفه تلقائياً، وفق المجلة.
 
ويأتي نشر هذا السلاح الجديد في أعقاب خروقات أمنية متعددة للدفاعات الروسية بواسطة وحدات الطائرات المسيّرة الأوكرانية. (الشرق) 
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