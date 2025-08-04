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الإمارات تنفّذ عملية الإنزال الجوي الـ61 لغزة

Lebanon 24
04-08-2025 | 00:34
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أعلنت الإمارات أنها نفّذت يوم الأحد، عملية الإنزال الجوي رقم 61 للمساعدات على قطاع غزة، ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3".
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وأدخلت الإمارات، 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الدعم الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، ليرتفع إجمالي المساعدات إلى أكثر من 3818 طناً من المواد الغذائية والإغاثية المختلفة، وُجهت لدعم الفلسطينيين في المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً داخل القطاع.
جاء ذلك بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، في إطار مواصلة الإمارات جهودها الإنسانية المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتهدف هذه العمليات إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة، وتضم حمولات متنوعة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية العاجلة. (ارم نيوز)
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