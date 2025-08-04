الإمارات تنفّذ عملية الإنزال الجوي الـ61 لغزة

أعلنت أنها نفّذت ، عملية الإنزال الجوي رقم 61 للمساعدات على ، ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3".

Advertisement

وأدخلت الإمارات، 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الدعم الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، ليرتفع إجمالي المساعدات إلى أكثر من 3818 طناً من المواد الغذائية والإغاثية المختلفة، وُجهت لدعم في المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً داخل القطاع.

جاء ذلك بالتعاون مع الهاشمية، وبمشاركة كل من ، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، في إطار مواصلة الإمارات جهودها الإنسانية المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".



وتهدف هذه العمليات إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة، وتضم حمولات متنوعة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية العاجلة. (ارم نيوز)