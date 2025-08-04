يالأرقام.. أسعار الذهب تتراجع

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تأثرت أسعار اليوم الاثنين بعمليات جني الأرباح التي قام بها المتعاملون، بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الجلسة السابقة عقب صدور بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، وعززت التوقعات بخفض (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في أيلول، فبحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% ليلامس 3351.80 دولار للأونصة، وكان قد ارتفع الذهب بأكثر من 2% يوم الجمعة.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 3404.80 دولار للأونصة، فيما انخفض مؤشر الدولار 0.5% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر لحائزي العملات الأخرى.ويميل الذهب، الذي يعتبر أحد أصول الملاذ الآمن في حالات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 36.83 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1307.25 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 1.6% إلى 1189.27 دولار للأونصة. (العربية)