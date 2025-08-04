ترامب: لا نقبل بتجويع أهالي غزة... وعلى إسرائيل أن تتحمّل مسؤولياتها

أكد الرئيس الأميركي أن بلاده لا تقبل تجويع أهالي "في ظل أوضاع سيئة وكارثية"، مشددا على ضرورة أن تتحمل مسؤوليتها الإنسانية وتوفر الغذاء لسكان القطاع.

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وقال خلال كلمة ألقاها مساء الأحد في ولاية بنسلفانيا، أن " تريد أن يحصل الناس في غزة على الطعام"، مشيرا إلى أن هي الدولة الوحيدة التي تقدم الدعم المالي لتأمين احتياجات سكان غزة.

وكشف ترامب عن أن بلاده قدمت 60 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة قبل أسبوعين، مضيفا: "أردت فقط أن يحصل الناس هناك على الطعام، لكن لا أرى نتائج لهذه المساعدات حتى الآن".



ورأى ترامب أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يقوم بعمل عظيم في إطار المفاوضات.



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة " "، أن خصصت فقط 30 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة، ولم يتم تحويل سوى 3 ملايين دولار حتى الآن إلى ما يُعرف بـ"صندوق غزة الإنساني". وأوضحت الصحيفة أن تصريحات ترامب التي كرر فيها أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية في القطاع، لا تتطابق مع الواقع، حيث لم تتجاوز التعهدات الأميركية نصف هذا المبلغ، وتم تسليم جزء ضئيل منه فعليا.



وكان ترامب قد صرّح بأن ما يحدث في غزة "مفجع وعار وكارثي"، في حين أشار إلى استيائه من غياب النتائج الملموسة للمساعدات الأميركية، رغم تقديم الدعم المالي بهدف تأمين الغذاء لسكان القطاع. (روسيا اليوم)