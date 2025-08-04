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عربي-دولي

ترامب: لا نقبل بتجويع أهالي غزة... وعلى إسرائيل أن تتحمّل مسؤولياتها

Lebanon 24
04-08-2025 | 02:16
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده لا تقبل تجويع أهالي قطاع غزة "في ظل أوضاع سيئة وكارثية"، مشددا على ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤوليتها الإنسانية وتوفر الغذاء لسكان القطاع.
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وقال ترامب خلال كلمة ألقاها مساء الأحد في ولاية بنسلفانيا، أن "الولايات المتحدة تريد أن يحصل الناس في غزة على الطعام"، مشيرا إلى أن واشنطن هي الدولة الوحيدة التي تقدم الدعم المالي لتأمين احتياجات سكان غزة.
وكشف ترامب عن أن بلاده قدمت 60 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة قبل أسبوعين، مضيفا: "أردت فقط أن يحصل الناس هناك على الطعام، لكن لا أرى نتائج لهذه المساعدات حتى الآن".

ورأى ترامب أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يقوم بعمل عظيم في إسرائيل في إطار المفاوضات.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن وزارة الخارجية الأميركية خصصت فقط 30 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة، ولم يتم تحويل سوى 3 ملايين دولار حتى الآن إلى ما يُعرف بـ"صندوق غزة الإنساني". وأوضحت الصحيفة أن تصريحات ترامب التي كرر فيها أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية في القطاع، لا تتطابق مع الواقع، حيث لم تتجاوز التعهدات الأميركية نصف هذا المبلغ، وتم تسليم جزء ضئيل منه فعليا.

وكان ترامب قد صرّح بأن ما يحدث في غزة "مفجع وعار وكارثي"، في حين أشار إلى استيائه من غياب النتائج الملموسة للمساعدات الأميركية، رغم تقديم الدعم المالي بهدف تأمين الغذاء لسكان القطاع. (روسيا اليوم)
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