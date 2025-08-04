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إقتصاد

الهند تتحدّى تهديدات ترامب: سندعم صناعتنا

Lebanon 24
04-08-2025 | 02:46
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في تصريح عالي النبرة، ردّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، مشددا على تمسك بلاده بالسيادة الإقتصادية، داعيا المواطنين إلى دعم المنتجات المحلية.
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وقال مودي في تجمع جماهيري بولاية أوتار براديش يوم السبت: "الاقتصاد العالمي يمر بحالة من التوجس، وهناك أجواء من عدم الاستقرار. والآن، ما نشتريه يجب أن يكون فقط من صنع جبين الهنود".
 
ونقلت لوكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة بأن دعوة مودي تأتي في وقت لم تصدر فيه حكومته أي تعليمات لمصافي النفط الهندية بوقف شراء النفط الروسي.

وأكدت هذه المصادر أن الحكومة لم تتخذ قرارا بوقف عمليات الشراء، وأن المصافي الحكومية والخاصة لا تزال حرة في شراء النفط من المصادر التي تفضلها، معتبرة أن قرار شراء الخام لا يزال تجاريا بحتا.

وقد أصبحت الهند أحد أبرز أهداف ترامب في إطار مساعيه للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وهاجم ترامب الهند الأسبوع الماضي بسبب انضمامها إلى مجموعة "بريكس"، واستمرار علاقاتها الوثيقة مع موسكو، قائلا إنهم "يمكنهم أن يسقطوا باقتصاداتهم الميتة معًا".

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم السبت أن الهند ستواصل شراء الخام الروسي رغم تهديدات ترمب بفرض عقوبات، مستندة إلى تصريحات مسؤولين هنود رفيعي المستوى لم تُسمِّهم. ولم يجب متحدث باسم وزارة النفط الهندية على استفسارات "بلومبرغ".

وقد أثارت عمليات شراء الهند للنفط الروسي انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، باعتبارها دعما لموسكو. (روسيا اليوم)
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