كتبت صحيفة "تاغس تسايتونغ" أن مهلة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب بين وأوكرانيا لن تجعل يتراجع عن أهدافه في .

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وكان قد أعلن الأسبوع الماضي تقليص المهلة التي حددها لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا من 50 يوما إلى 10 فقط. (روسيا اليوم)