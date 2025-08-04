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عربي-دولي

صحيفة ألمانية تحذر: مهلة ترامب لن تجعل بوتين يتراجع

Lebanon 24
04-08-2025 | 04:03
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كتبت صحيفة "تاغس تسايتونغ" أن مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا لن تجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتراجع عن أهدافه في أوكرانيا.
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وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي تقليص المهلة التي حددها لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا من 50 يوما إلى 10 فقط. (روسيا اليوم)
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