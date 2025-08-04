إيطاليا لا تزال تعترض على الإعتراف بفلسطين.. ماذا قال وزير خارجيتها؟

على الرغم من إعتراف 147 بلداً بدولة ، اعتبر أنطونيو تاجاني، أنّ " لا ترى أن الظروف الحالية مناسبة للاعتراف بدولة فلسطين، لأّنه لا توجد شروط دستورية أو دولية تسمح بالاعتراف بفلسطين"، وأضاف "علينا العمل من أجل تحقيق ذلك في ".

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أكّد تاجاني أنّ "هذا الموقف لا يتعارض مع مطالبة بوقف القصف والهجمات على المدنيين، أو مطالبته بالإفراج عن الرهائن وعدم استخدام كدروع بشرية". (روسيا اليوم)



