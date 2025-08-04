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عربي-دولي

إيطاليا لا تزال تعترض على الإعتراف بفلسطين.. ماذا قال وزير خارجيتها؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 05:42
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على الرغم من إعتراف 147 بلداً بدولة فلسطين، اعتبر وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاجاني، أنّ "إيطاليا لا ترى أن الظروف الحالية مناسبة للاعتراف بدولة فلسطين، لأّنه لا توجد شروط دستورية أو دولية تسمح بالاعتراف بفلسطين"، وأضاف "علينا العمل من أجل تحقيق ذلك في المستقبل".
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أكّد تاجاني أنّ "هذا الموقف لا يتعارض مع مطالبة إسرائيل بوقف القصف والهجمات على المدنيين، أو مطالبته حماس بالإفراج عن الرهائن وعدم استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية". (روسيا اليوم)

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