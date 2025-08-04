بعد وقف إطلاق النار... إنطلاق محادثات بين تايلاند وكمبوديا

بعد أسبوع من وقف إطلاق النار، بدأت محادثات بين مسؤولي الدفاع في تايلاند وكمبوديا في ماليزيا، قبيل إنعقاد اجتماع وزاريّ مهمّ يوم الخميس المقبل.

وحصلت اشتباكات حدودية بين كمبوديا وتايلاند استمرت 5 أيام، وانتهت في هدنة وُصفت بـ"الهشة"، خلال اجتماع عُقد في ماليزيا بمشاركة والصين. (العربية)