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عربي-دولي

بعد أحداث السويداء ومنبج... ماذا قال توم برّاك؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 08:28
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عبّر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك، عن قلقه بسبب أعمال العنف في محافظة السويداء ومنطقة منبج، وحثّ في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، جميع الأطراف في سوريا، على الحفاظ على الهدوء وحل الخلافات بالحوار".
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كما أكّد برّاك أنّ "الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لوقف العنف وبناء حلّ سلمي ودائم في سوريا". 
 
 
 
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