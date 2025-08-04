بعد أحداث السويداء ومنبج... ماذا قال توم برّاك؟

عبّر المبعوث الأميركي الخاص إلى توماس برّاك، عن قلقه بسبب أعمال العنف في محافظة ومنطقة منبج، وحثّ في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، جميع الأطراف في سوريا، على الحفاظ على الهدوء وحل الخلافات بالحوار".

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كما أكّد برّاك أنّ "الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لوقف العنف وبناء حلّ سلمي ودائم في سوريا".