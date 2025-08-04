بسبب غزة... ما الذي يجري بين رئيس الأركان الإسرائيليّ والمستوى السياسيّ؟

ذكر موقع "الميادين"، أنّ "المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيليّ أشار إلى أنّ التوتّر بين والمستوى السياسي بلغ ذروته".

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وبحسب كادوش، فإنّ " يطلب تلقي الجيش الإسرائيليّ تعليمات واضحة في ما يتعلّق باستمرار الحرب على ، ويُحذّر من أنّ الكابينت لم يجتمع طويلة".



وأضاف مراسل الإذاعة الإسرائيليّة أنّ "زمير يدفع في اتّجاه صفقة، ويقول إنّه من الممكن إبداء مرونة، وإنّه يجب بذل جهد من أجل التوصّل إليها".



وبحسب كادوش، فإنّ "الجيش أوضح أنّه سيكون مستعدّاً لأيّ صفقة، مهما كان الثمن الذي سيُحدّد، حتى في حال التوصّل إلى صفقة شاملة لإنهاء الحرب".





وأوضح أنّ "موقف الجيش هو أنّه يجب الاستمرار في السيطرة على المناطق المسيطر عليها عند حدود قطاع غزة في أي اتّفاق مستقبلي". (الميادين)