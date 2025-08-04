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عربي-دولي
بسبب غزة... ما الذي يجري بين رئيس الأركان الإسرائيليّ والمستوى السياسيّ؟
Lebanon 24
04-08-2025
|
10:00
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ "المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيليّ
دورون كادوش
أشار إلى أنّ التوتّر بين
رئيس الأركان
إيال زمير
والمستوى السياسي بلغ ذروته".
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وبحسب كادوش، فإنّ "
زمير
يطلب تلقي الجيش الإسرائيليّ تعليمات واضحة في ما يتعلّق باستمرار الحرب على
قطاع غزة
، ويُحذّر من أنّ الكابينت لم يجتمع
منذ فترة
طويلة".
وأضاف مراسل الإذاعة الإسرائيليّة أنّ "زمير يدفع في اتّجاه صفقة، ويقول إنّه من الممكن إبداء مرونة، وإنّه يجب بذل جهد من أجل التوصّل إليها".
وبحسب كادوش، فإنّ "الجيش أوضح أنّه سيكون مستعدّاً لأيّ صفقة، مهما كان الثمن الذي سيُحدّد، حتى في حال التوصّل إلى صفقة شاملة لإنهاء الحرب".
وأوضح أنّ "موقف الجيش
الإسرائيلي
هو أنّه يجب الاستمرار في السيطرة على المناطق المسيطر عليها عند حدود قطاع غزة في أي اتّفاق مستقبلي". (الميادين)
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