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عربي-دولي
خوف روسي على "أسطول الظل".. هل تضربه دول "الناتو"؟
Lebanon 24
04-08-2025
|
09:02
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أشارت الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد تشنّ هجوماً وشيكاً على ما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي.
وقالت: "أجهزة الاستخبارات
البريطانية
تخطط لدفع الحلفاء في الناتو نحو شن غارة جماعية على ما يعرف بـ"أسطول الظل".
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ويقصد بأسطول الظل أنه مجموعة من السفن التجارية يعتقد أن
روسيا
تديرها لصالحها بهدف الالتفاف على
العقوبات
الدولية على
موسكو
، لا سيما المتعلقة بصادرات
النفط
.
وبينت الاستخبارات الروسية أن "بريطانيا تخطط لاختيار توقيت الهجوم بحيث تستخدم تأثيره الإعلامي للضغط على إدارة
ترامب
(الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب)، والهدف هو إجبار
واشنطن
على فرض عقوبات ثانوية على مشتري موارد الطاقة الروسية".
كما أشارت إلى أن "لندن تعتزم تكليف القوات
الأوكرانية
بتنفيذ هجمات إرهابية ضد ناقلات النفط الروسية".
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