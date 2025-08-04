خوف روسي على "أسطول الظل".. هل تضربه دول "الناتو"؟

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أشارت الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد تشنّ هجوماً وشيكاً على ما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي.وقالت: "أجهزة الاستخبارات تخطط لدفع الحلفاء في الناتو نحو شن غارة جماعية على ما يعرف بـ"أسطول الظل".ويقصد بأسطول الظل أنه مجموعة من السفن التجارية يعتقد أن تديرها لصالحها بهدف الالتفاف على الدولية على ، لا سيما المتعلقة بصادرات .وبينت الاستخبارات الروسية أن "بريطانيا تخطط لاختيار توقيت الهجوم بحيث تستخدم تأثيره الإعلامي للضغط على إدارة (الرئيس الأميركي ترامب)، والهدف هو إجبار على فرض عقوبات ثانوية على مشتري موارد الطاقة الروسية".كما أشارت إلى أن "لندن تعتزم تكليف القوات بتنفيذ هجمات إرهابية ضد ناقلات النفط الروسية".