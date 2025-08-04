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عربي-دولي
نتنياهو: نحن بحاجة إلى مواصلة القتال في غزة
Lebanon 24
04-08-2025
|
10:57
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أكد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، يوم الإثنين، ضرورة الاستمرار في القتال في
قطاع غزة
حتى تحقيق "أهداف الحرب الثلاثة".
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وفي مستهل اجتماع الحكومة، ذكر
نتنياهو
: "قبل 1955 عاما، في ليلة
التاسع من آب
، عانينا من أعظم هزيمة في تاريخنا، غيّرت وجه التاريخ اليهودي. حينها انقسمنا وتفرقنا وتقاتلنا".
وأضاف: "اليوم، في ليلة التاسع من آب، نخوض حربا ضارية، حققنا فيها إنجازات تاريخية عظيمة، لأننا لم نكن منقسمين، بل وقفنا معا وقاتلنا معا".
وأضاف: "علينا أن نواصل الوقوف معا والقتال معا لتحقيق أهداف الحرب التي حددناها جميعا؛ هزيمة العدو، وإطلاق سراح رهائننا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل".
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