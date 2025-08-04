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نتنياهو: نحن بحاجة إلى مواصلة القتال في غزة

Lebanon 24
04-08-2025 | 10:57
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، ضرورة الاستمرار في القتال في قطاع غزة حتى تحقيق "أهداف الحرب الثلاثة".
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وفي مستهل اجتماع الحكومة، ذكر نتنياهو: "قبل 1955 عاما، في ليلة التاسع من آب، عانينا من أعظم هزيمة في تاريخنا، غيّرت وجه التاريخ اليهودي. حينها انقسمنا وتفرقنا وتقاتلنا".

وأضاف: "اليوم، في ليلة التاسع من آب، نخوض حربا ضارية، حققنا فيها إنجازات تاريخية عظيمة، لأننا لم نكن منقسمين، بل وقفنا معا وقاتلنا معا".

وأضاف: "علينا أن نواصل الوقوف معا والقتال معا لتحقيق أهداف الحرب التي حددناها جميعا؛ هزيمة العدو، وإطلاق سراح رهائننا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل".

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