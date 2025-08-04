نتنياهو: نحن بحاجة إلى مواصلة القتال في غزة

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أكد ، يوم الإثنين، ضرورة الاستمرار في القتال في حتى تحقيق "أهداف الحرب الثلاثة".وفي مستهل اجتماع الحكومة، ذكر : "قبل 1955 عاما، في ليلة ، عانينا من أعظم هزيمة في تاريخنا، غيّرت وجه التاريخ اليهودي. حينها انقسمنا وتفرقنا وتقاتلنا".وأضاف: "اليوم، في ليلة التاسع من آب، نخوض حربا ضارية، حققنا فيها إنجازات تاريخية عظيمة، لأننا لم نكن منقسمين، بل وقفنا معا وقاتلنا معا".وأضاف: "علينا أن نواصل الوقوف معا والقتال معا لتحقيق أهداف الحرب التي حددناها جميعا؛ هزيمة العدو، وإطلاق سراح رهائننا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل".