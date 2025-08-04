هل سيلتقي بوتين بزيلينسكي؟

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وصرح المتحدث باسم الكرملين، ، للصحفيين: "أود أن أذكركم بأن الرئيس نفسه لا يستبعد عقد مثل هذا الاجتماع بعد إنجاز العمل اللازم على مستوى الخبراء وقطع المسافة اللازمة".ومع ذلك، أضاف أن العمل التحضيري "لم يُنجز بعد".ودعا إلى لقاء مباشر مع الأسبوع الماضي، بعد أن أعرب رئيس الكرملين عن أمله في إجراء مزيد من محادثات السلام، وقال إن القوات الروسية "تتقدم على طول خط المواجهة".