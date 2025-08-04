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هل سيلتقي بوتين بزيلينسكي؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 13:20
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أعلن الكرملين يوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا تم الترتيب مسبقًا.
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وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "أود أن أذكركم بأن الرئيس نفسه لا يستبعد عقد مثل هذا الاجتماع بعد إنجاز العمل اللازم على مستوى الخبراء وقطع المسافة اللازمة".

ومع ذلك، أضاف أن العمل التحضيري "لم يُنجز بعد".

ودعا زيلينسكي إلى لقاء مباشر مع بوتين الأسبوع الماضي، بعد أن أعرب رئيس الكرملين عن أمله في إجراء مزيد من محادثات السلام، وقال إن القوات الروسية "تتقدم على طول خط المواجهة".

 
 
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