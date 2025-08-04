نتنياهو يتجه لاحتلال كامل لقطاع غزة.. وضوء أخضر أميركي؟

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في خطوة تنذر بتطورات خطيرة في مسار الحرب الجارية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قرار رئيس الوزراء بالمضي قدمًا نحو توسيع العملية العسكرية في وصولًا إلى خيار " الكامل"، رغم وجود خلافات حادة مع ، بما في ذلك رئيس الأركان.ونقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة أن أبلغ مقربين منه أن خيار احتلال غزة بات مطروحًا بجدية على الطاولة، مشيرة إلى أن القرار اتُّخذ على أعلى المستويات، على الرغم من التحفظات داخل الجيش.الجيش يعارض.. ورئيس الأركان مهدد بالاستقالةوفي السياق نفسه، أفادت الهيئة أن عددًا من الوزراء قدّروا أن تبني خطة اجتياح غزة بالكامل قد يدفع رئيس الأركان إلى تقديم استقالته، في ظل ما وصفته صحيفة " " بتوتر غير مسبوق بين القيادة السياسية والعسكرية. ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من نتنياهو قولها إن "على رئيس الأركان الاستقالة إذا لم يناسبه هذا القرار".من جهة أخرى، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية أن الرئيس الأميركي أعطى نتنياهو ضوءًا أخضر لتنفيذ عملية عسكرية موسعة ضد ، ما يُفسّر – وفق مراقبين – التصلب المفاجئ في الموقف .غير أن بعض المقربين من نتنياهو لم يستبعدوا أن تكون هذه التصريحات "جزءًا من تكتيك تفاوضي" للضغط على حماس قبيل التوصل إلى أي اتفاق محتمل بشأن تبادل الأسرى أو ترتيبات ما بعد الحرب.