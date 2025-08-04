Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يتجه لاحتلال كامل لقطاع غزة.. وضوء أخضر أميركي؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1400617-638899361574155608.png
Doc-P-1400617-638899361574155608.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة تنذر بتطورات خطيرة في مسار الحرب الجارية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا نحو توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة وصولًا إلى خيار "الاحتلال الكامل"، رغم وجود خلافات حادة مع المؤسسة العسكرية، بما في ذلك رئيس الأركان.
Advertisement

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أبلغ مقربين منه أن خيار احتلال غزة بات مطروحًا بجدية على الطاولة، مشيرة إلى أن القرار اتُّخذ على أعلى المستويات، على الرغم من التحفظات داخل الجيش.

الجيش يعارض.. ورئيس الأركان مهدد بالاستقالة
وفي السياق نفسه، أفادت الهيئة أن عددًا من الوزراء قدّروا أن تبني خطة اجتياح غزة بالكامل قد يدفع رئيس الأركان إلى تقديم استقالته، في ظل ما وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بتوتر غير مسبوق بين القيادة السياسية والعسكرية. ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من نتنياهو قولها إن "على رئيس الأركان الاستقالة إذا لم يناسبه هذا القرار".

ضوء أخضر أميركي؟
من جهة أخرى، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى نتنياهو ضوءًا أخضر لتنفيذ عملية عسكرية موسعة ضد حماس، ما يُفسّر – وفق مراقبين – التصلب المفاجئ في الموقف الإسرائيلي.

غير أن بعض المقربين من نتنياهو لم يستبعدوا أن تكون هذه التصريحات "جزءًا من تكتيك تفاوضي" للضغط على حماس قبيل التوصل إلى أي اتفاق محتمل بشأن تبادل الأسرى أو ترتيبات ما بعد الحرب.
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ الكابينت بضوء أخضر أميركي لضم أجزاء من قطاع غزة
lebanon 24
04/08/2025 23:12:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير يطالب نتياهو بوقف كامل للمساعدات الإنسانية عن غزة واحتلال القطاع
lebanon 24
04/08/2025 23:12:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل هيوم: حكومة نتنياهو تدرس 3 خيارات إما احتلال كامل لقطاع غزة وإما حصار لحماس وإما صفقة لإعادة الرهائن
lebanon 24
04/08/2025 23:12:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: إسرائيل لن توافق على انسحاب كامل من قطاع غزة
lebanon 24
04/08/2025 23:12:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-08-04
15:50 | 2025-08-04
15:47 | 2025-08-04
15:38 | 2025-08-04
15:35 | 2025-08-04
15:35 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24