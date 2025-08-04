نتنياهو يتجه لاحتلال كامل لقطاع غزة.. وضوء أخضر أميركي؟

في خطوة تنذر بتطورات خطيرة في مسار الحرب الجارية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
بالمضي قدمًا نحو توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة
وصولًا إلى خيار "الاحتلال
الكامل"، رغم وجود خلافات حادة مع المؤسسة العسكرية
، بما في ذلك رئيس الأركان.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية
عن مصادر مطلعة أن نتنياهو
أبلغ مقربين منه أن خيار احتلال غزة بات مطروحًا بجدية على الطاولة، مشيرة إلى أن القرار اتُّخذ على أعلى المستويات، على الرغم من التحفظات داخل الجيش.
الجيش يعارض.. ورئيس الأركان مهدد بالاستقالة
وفي السياق نفسه، أفادت الهيئة أن عددًا من الوزراء قدّروا أن تبني خطة اجتياح غزة بالكامل قد يدفع رئيس الأركان إلى تقديم استقالته، في ظل ما وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت
" بتوتر غير مسبوق بين القيادة السياسية والعسكرية. ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من نتنياهو قولها إن "على رئيس الأركان الاستقالة إذا لم يناسبه هذا القرار".
ضوء أخضر أميركي؟
من جهة أخرى، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أعطى نتنياهو ضوءًا أخضر لتنفيذ عملية عسكرية موسعة ضد حماس
، ما يُفسّر – وفق مراقبين – التصلب المفاجئ في الموقف الإسرائيلي
.
غير أن بعض المقربين من نتنياهو لم يستبعدوا أن تكون هذه التصريحات "جزءًا من تكتيك تفاوضي" للضغط على حماس قبيل التوصل إلى أي اتفاق محتمل بشأن تبادل الأسرى أو ترتيبات ما بعد الحرب.