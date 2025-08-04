بعد حرب الـ12 يوما ضد إسرائيل.. هذا ما يحصل عسكريا في طهران

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أسست مجلسا دفاعيا جديدا بعد الهجمات التي شنتها والولايات المتحدة في حزيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الاثنين.وقرر للأمن القومي ، أعلى هيئة أمنية في البلاد، إنشاء الوطني برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، حسب التقرير.وسيتولى المجلس مسؤولية الخطط الدفاعية وتحسين قدرات القوات المسلحة . وذكر التقرير أن سيضمون رئيس ، ورئيس السلطة القضائية، ورؤساء الفروع العسكرية والوزارات ذات الصلة.ومن المتوقع أن تكون وزارات الدفاع والمخابرات والخارجية أعضاء في المجلس، على الرغم من أن التقرير لم يقدم تلك التفاصيل.يأتي قرار إيران في أعقاب حرب جوية استمرت 12 يومًا بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 1100 شخص، بينهم قادة عسكريون. ويُذكر أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بعد وقت قصير من استهداف الجوية المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية.