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عربي-دولي
بعد حرب الـ12 يوما ضد إسرائيل.. هذا ما يحصل عسكريا في طهران
Lebanon 24
04-08-2025
|
13:55
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أسست
إيران
مجلسا دفاعيا جديدا بعد الهجمات التي شنتها
إسرائيل
والولايات المتحدة في حزيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الاثنين.
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وقرر
المجلس الأعلى
للأمن القومي
الإيراني
، أعلى هيئة أمنية في البلاد، إنشاء
المجلس الأعلى للدفاع
الوطني برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، حسب التقرير.
وسيتولى المجلس مسؤولية الخطط الدفاعية وتحسين قدرات القوات المسلحة
الإيرانية
. وذكر التقرير أن
أعضاء المجلس
سيضمون رئيس
البرلمان
، ورئيس السلطة القضائية، ورؤساء الفروع العسكرية والوزارات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تكون وزارات الدفاع والمخابرات والخارجية أعضاء في المجلس، على الرغم من أن التقرير لم يقدم تلك التفاصيل.
يأتي قرار إيران في أعقاب حرب جوية استمرت 12 يومًا بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 1100 شخص، بينهم قادة عسكريون. ويُذكر أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بعد وقت قصير من استهداف
الغارات
الجوية المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية.
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