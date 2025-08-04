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عربي-دولي
أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في غزة.. هذا عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا
Lebanon 24
04-08-2025
|
14:38
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قالت
الأمم المتحدة
اليوم الاثنين إن نحو 1500 شخص استشهدوا في غزة منذ أيار أثناء سعيهم للحصول على مساعدات إنسانية.
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وأفاد مكتب تنسيق
الشؤون الإنسانية
بأن العديد من الأشخاص ما زالوا يُقتلون ويُصابون، بمن فيهم أشخاص يبحثون عن الطعام على طول طرق قوافل الأمم المتحدة ونقاط التوزيع العسكرية. وصرح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين بأن نحو 1500 شخص استشهدوا منذ أيار.
وأضاف أن أحد أفراد الطواقم الطبية في جمعية
الهلال الأحمر الفلسطيني
استشهد اليوم الأحد في غارة جوية إسرائيلية على
خان يونس
جنوب
قطاع غزة
.
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