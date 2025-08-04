أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في غزة.. هذا عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا

Advertisement

قالت اليوم الاثنين إن نحو 1500 شخص استشهدوا في غزة منذ أيار أثناء سعيهم للحصول على مساعدات إنسانية.وأفاد مكتب تنسيق بأن العديد من الأشخاص ما زالوا يُقتلون ويُصابون، بمن فيهم أشخاص يبحثون عن الطعام على طول طرق قوافل الأمم المتحدة ونقاط التوزيع العسكرية. وصرح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين بأن نحو 1500 شخص استشهدوا منذ أيار.وأضاف أن أحد أفراد الطواقم الطبية في جمعية استشهد اليوم الأحد في غارة جوية إسرائيلية على جنوب .