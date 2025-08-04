إسرائيل.. الحكومة تقيل النائبة العامة والمحكمة تتدخل لوقف القرار

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وأعلن وزير العدل ياريف ليفين القرار رسميًا، موجهًا انتقادات مباشرة إلى بهاراف ميارا، وقال إنها "لا يمكنها فرض نفسها على حكومة فقدت ثقتها بها، ولم تعد قادرة على التعاون معها بفعالية".القرار أثار موجة اعتراضات فورية، حيث تقدم حزب "يش عتيد" المعارض وعدد من منظمات بالتماسات عاجلة إلى المحكمة للطعن في قانونية الإقالة. وقد استجابت المحكمة على الفور بإصدار أمر احترازي يمنع الحكومة من تنفيذ القرار أو تعيين بديل، إلى حين البت النهائي في القضية خلال 30 يومًا.