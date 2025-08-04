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إسرائيل.. الحكومة تقيل النائبة العامة والمحكمة تتدخل لوقف القرار

Lebanon 24
04-08-2025 | 14:53
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فجّر قرار الحكومة الإسرائيلية بإقالة النائبة العامة جالي بهاراف ميارا أزمة دستورية جديدة، بعد أن صوت مجلس الوزراء بالإجماع على تنحيتها من منصبها، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ذات دوافع سياسية واضحة، بالنظر إلى مواقفها المعارضة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. لكن المحكمة العليا أوقفت تنفيذ القرار بشكل فوري، مما فتح فصلًا جديدًا في الصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
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وأعلن وزير العدل ياريف ليفين القرار رسميًا، موجهًا انتقادات مباشرة إلى بهاراف ميارا، وقال إنها "لا يمكنها فرض نفسها على حكومة فقدت ثقتها بها، ولم تعد قادرة على التعاون معها بفعالية".

القرار أثار موجة اعتراضات فورية، حيث تقدم حزب "يش عتيد" المعارض وعدد من منظمات المجتمع المدني بالتماسات عاجلة إلى المحكمة العليا للطعن في قانونية الإقالة. وقد استجابت المحكمة على الفور بإصدار أمر احترازي يمنع الحكومة من تنفيذ القرار أو تعيين بديل، إلى حين البت النهائي في القضية خلال 30 يومًا.
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