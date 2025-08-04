الفقر يضرب الأميركيين.. إليكم التفاصيل

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تشير بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى تراجع نمو الأجور في أدنى شرائح الدخل – أي أولئك الذين يتقاضون أقل من 806 دولارات أسبوعيًا – إلى 3.7% سنويًا في حزيران، بعد أن بلغت ذروتها 7.5% عام 2022. ويأتي هذا التراجع الحاد بعد طفرة ما بعد ، التي شهدت ارتفاعًا في أجور قطاعات مثل الضيافة والنقل.ورغم أن فئات الدخل الأعلى لم تسلم من التباطؤ، إلا أن وتيرته كانت أقل. فقد نمت أجور الشريحة الأعلى (أكثر من 1,887 دولارًا أسبوعيًا) بنسبة 4.7%، فيما بلغ المعدل العام لجميع العاملين نحو 4.3%.تفاقم الجدل بعدما أقال رئيسة مكتب الإحصاءات العمالية عقب صدور تقرير وظائف مخيب، أظهر إضافة 73 ألف وظيفة فقط في ، وأعاد النظر سلبًا في بيانات الشهرين السابقين. قرار الإقالة، الذي وصفه اقتصاديون بأنه غير مسبوق، أثار مخاوف بشأن تدخل سياسي في مؤسسات يفترض أنها مستقلة، وتُعد مرجعًا عالميًا في تقييم أداء الأسواق والاقتصاد.ويليام بيتش، المفوض السابق الذي عُيّن في عهد ترامب، حذر من أن هذه الخطوة "تضرب مصداقية النظام الإحصائي في مقتل"، فيما شدد كيفن هاسيت، كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين، على أن "الرئيس يريد ضمان الشفافية والموثوقية".بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، فإن تباطؤ الأجور يأتي في توقيت حساس. فالسياسات الجمركية للإدارة، وخفض برامج الدعم الاجتماعي، فاقمت الضغوط على الفئات الأضعف. ووفقًا لتحليل من "معمل الميزانية بجامعة ييل"، فإن الرسوم الجمركية الأخيرة قلّصت الدخل المتاح لأفقر 10% من الأسر بنسبة تتجاوز 3%.في المقابل، تشير بيانات مكتب الميزانية في إلى أن مشروع الموازنة الحالي يمنح زيادات كبيرة للفئات الأعلى دخلًا، تصل إلى 12,000 دولار سنويًا، بينما يخفض الدعم للأسر الفقيرة بمعدل 1,600 دولار.تقرير صادر عن منصة "إنديد" كشف أن الزيادات في الأجور تتركّز اليوم في مجالات كالقانون والهندسة والتسويق، فيما تشهد وظائف مثل القيادة والخدمات اللوجستية تباطؤًا كبيرًا. ويرى خبراء أن ضعف قوة التفاوض بين العاملين في القطاعات منخفضة الأجر يجعلهم أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية، خاصة في فترات ضعف سوق العمل. (العين)