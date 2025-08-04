نائبة أمريكية لترامب: أوقفوا الأسلحة لأوكرانيا بدل فرض الرسوم على الهند

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دعت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، الرئيس الأميركي السابق ، إلى وقف دعم العسكري لأوكرانيا، بدلًا من فرض رسوم جمركية على الهند، معتبرة أن هذه الخطوة أكثر فائدة للاقتصاد الأميركي.وفي منشور لها على منصة "إكس"، طالبت غرين كذلك بوقف إصدار تأشيرات H1-B للعمال الهنود، معتبرة أنها تحرم من فرص العمل، وقالت: "كفوا عن تمويل وتوريد الأسلحة لحرب المحافظين الجدد بين وروسيا".وكان قد صرح في وقت سابق عبر "تروث سوشيال" أنه يعتزم فرض رسوم جمركية عالية على الهند، متهماً إياها بإعادة تصدير الروسي الذي تستورده بأسعار مخفّضة.ويأتي هذا في وقت تستمر فيه الهند، ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، في تعزيز شراكتها مع في مجال الطاقة. إذ أشار وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري إلى أن باتت تمثل أكثر من 30% من واردات النفط الهندية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.التصريحات تعكس تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن أولويات السياسة الخارجية، وتحديدًا فيما يخص تمويل الحرب في أوكرانيا مقابل المصالح الاقتصادية الأميركية.