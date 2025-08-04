Advertisement

عربي-دولي

نائبة أمريكية لترامب: أوقفوا الأسلحة لأوكرانيا بدل فرض الرسوم على الهند

Lebanon 24
04-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1400651-638899457268762031.jpeg
Doc-P-1400651-638899457268762031.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى وقف دعم الولايات المتحدة العسكري لأوكرانيا، بدلًا من فرض رسوم جمركية على الهند، معتبرة أن هذه الخطوة أكثر فائدة للاقتصاد الأميركي.
Advertisement

وفي منشور لها على منصة "إكس"، طالبت غرين كذلك بوقف إصدار تأشيرات H1-B للعمال الهنود، معتبرة أنها تحرم الأميركيين من فرص العمل، وقالت: "كفوا عن تمويل وتوريد الأسلحة لحرب المحافظين الجدد بين أوكرانيا وروسيا".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق عبر "تروث سوشيال" أنه يعتزم فرض رسوم جمركية عالية على الهند، متهماً إياها بإعادة تصدير النفط الروسي الذي تستورده بأسعار مخفّضة.

ويأتي هذا في وقت تستمر فيه الهند، ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، في تعزيز شراكتها مع موسكو في مجال الطاقة. إذ أشار وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري إلى أن روسيا باتت تمثل أكثر من 30% من واردات النفط الهندية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

التصريحات تعكس تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن أولويات السياسة الخارجية، وتحديدًا فيما يخص تمويل الحرب في أوكرانيا مقابل المصالح الاقتصادية الأميركية.
 
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بوليتيكو عن مسؤولين فرنسيين: باريس لن تنضم إلى مبادرة شراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا
lebanon 24
05/08/2025 02:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد لترامب: الهند تساعدة روسيا مالياً خلال الحرب بأوكرانيا
lebanon 24
05/08/2025 02:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الناتو سيدفع لنا ثمن الأسلحة المرسلة لأوكرانيا
lebanon 24
05/08/2025 02:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: ندرك أن إمدادات الأسلحة والذخيرة الأميركية لأوكرانيا مستمرة وستستمر
lebanon 24
05/08/2025 02:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:01 | 2025-08-04
16:52 | 2025-08-04
16:43 | 2025-08-04
16:30 | 2025-08-04
16:14 | 2025-08-04
15:50 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24