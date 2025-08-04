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عربي-دولي
نائبة أمريكية لترامب: أوقفوا الأسلحة لأوكرانيا بدل فرض الرسوم على الهند
Lebanon 24
04-08-2025
|
16:00
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دعت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، الرئيس الأميركي السابق
دونالد ترامب
، إلى وقف دعم
الولايات المتحدة
العسكري لأوكرانيا، بدلًا من فرض رسوم جمركية على الهند، معتبرة أن هذه الخطوة أكثر فائدة للاقتصاد الأميركي.
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وفي منشور لها على منصة "إكس"، طالبت غرين كذلك بوقف إصدار تأشيرات H1-B للعمال الهنود، معتبرة أنها تحرم
الأميركيين
من فرص العمل، وقالت: "كفوا عن تمويل وتوريد الأسلحة لحرب المحافظين الجدد بين
أوكرانيا
وروسيا".
وكان
ترامب
قد صرح في وقت سابق عبر "تروث سوشيال" أنه يعتزم فرض رسوم جمركية عالية على الهند، متهماً إياها بإعادة تصدير
النفط
الروسي الذي تستورده بأسعار مخفّضة.
ويأتي هذا في وقت تستمر فيه الهند، ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، في تعزيز شراكتها مع
موسكو
في مجال الطاقة. إذ أشار وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري إلى أن
روسيا
باتت تمثل أكثر من 30% من واردات النفط الهندية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
التصريحات تعكس تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن أولويات السياسة الخارجية، وتحديدًا فيما يخص تمويل الحرب في أوكرانيا مقابل المصالح الاقتصادية الأميركية.
(روسيا اليوم)
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