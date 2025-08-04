27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الإنهاك والانتحار يدفعان جيش الاحتلال لاتخاذ قرار مفاجئ!
Lebanon 24
04-08-2025
|
16:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر رئيس أركان جيش
الاحتلال
الإسرائيلي
، إيال زامير، إلغاء أوامر تمديد الخدمة الإلزامية للجنود لمدة 4 أشهر إضافية، في خطوة تعكس عمق الإنهاك في صفوف القوات، وسط تقارير مقلقة عن تصاعد حالات الانتحار بين الجنود بسبب ظروف القتال القاسية في
قطاع غزة
.
Advertisement
وذكرت هيئة البث
الإسرائيلية
أن القرار جاء بعد اجتماعات داخل هيئة الأركان، خُصصت لمناقشة توسيع العمليات البرية في حال فشل مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. لكن زامير تمسّك بوعده بعدم تجاوز سقف استدعاء جنود الاحتياط لأكثر من 74 يوماً سنوياً، رغم حاجة الجيش الماسة للمقاتلين.
وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت في نيسان الماضي عن اعتماد "كود الطوارئ 77" الذي يسمح بإبقاء المقاتلين في الخدمة الإلزامية بعد انتهاء فترتهم النظامية، في ظل العجز
البشري
داخل الجيش.
وتزامن القرار مع تحقيق عسكري كشف أن 16 جندياً انتحروا منذ بداية 2025 بسبب ظروف القتال، بينما يخضع آلاف الجنود للعلاج النفسي، ما يعكس أزمة داخلية متفاقمة في صفوف الاحتلال.
في المقابل، تواصل
المقاومة
الفلسطينية
تنفيذ عمليات نوعية تُعرض بشكل يومي بالصوت والصورة، وتوقع خسائر مباشرة في الجنود والآليات، في وقت تتكتم فيه
تل أبيب
على الحجم الحقيقي للخسائر.
منذ بدء الحرب في غزة، خلفت آلة الحرب الإسرائيلية المدعومة أميركياً أكثر من 209 آلاف
شهيد
وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب آلاف المفقودين والمجاعة المتفاقمة.
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
واللا الإسرائيلي: المستوى السياسي يتجه لاتخاذ قرار بزيادة الضغط العسكري على حماس
Lebanon 24
واللا الإسرائيلي: المستوى السياسي يتجه لاتخاذ قرار بزيادة الضغط العسكري على حماس
05/08/2025 02:23:23
05/08/2025 02:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: مهلة الأسبوعين هي الحد الأقصى لاتخاذ قرار بشأن إيران
Lebanon 24
ترامب: مهلة الأسبوعين هي الحد الأقصى لاتخاذ قرار بشأن إيران
05/08/2025 02:23:23
05/08/2025 02:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف عن بلدية تل أبيب: نجري فحصًا للمباني المتضررة بالصواريخ الإيرانية لاتخاذ قرار في شأن هدمها
Lebanon 24
معاريف عن بلدية تل أبيب: نجري فحصًا للمباني المتضررة بالصواريخ الإيرانية لاتخاذ قرار في شأن هدمها
05/08/2025 02:23:23
05/08/2025 02:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يسرائيل هيوم: أحزاب المعارضة ستجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن طرح قانون لحل الكنيست
Lebanon 24
يسرائيل هيوم: أحزاب المعارضة ستجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن طرح قانون لحل الكنيست
05/08/2025 02:23:23
05/08/2025 02:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يشعل الحرب.. وبكين تخرج منتصرة في المواجهة التجارية
Lebanon 24
ترامب يشعل الحرب.. وبكين تخرج منتصرة في المواجهة التجارية
17:01 | 2025-08-04
04/08/2025 05:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف حاد بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي.. ما مصير الرهائن؟
Lebanon 24
خلاف حاد بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي.. ما مصير الرهائن؟
16:43 | 2025-08-04
04/08/2025 04:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"العمال الكردستاني" يسلم ضابطين من الإستخبارات التركية لأنقرة
Lebanon 24
"العمال الكردستاني" يسلم ضابطين من الإستخبارات التركية لأنقرة
16:30 | 2025-08-04
04/08/2025 04:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة ألمانية: لفرض عقوبات على إسرائيل.. هل نشهد اعترافًا بدولة فلسطين؟
Lebanon 24
نائبة ألمانية: لفرض عقوبات على إسرائيل.. هل نشهد اعترافًا بدولة فلسطين؟
16:14 | 2025-08-04
04/08/2025 04:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة أمريكية لترامب: أوقفوا الأسلحة لأوكرانيا بدل فرض الرسوم على الهند
Lebanon 24
نائبة أمريكية لترامب: أوقفوا الأسلحة لأوكرانيا بدل فرض الرسوم على الهند
16:00 | 2025-08-04
04/08/2025 04:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
Lebanon 24
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
23:24 | 2025-08-03
03/08/2025 11:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ
Lebanon 24
تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ
12:55 | 2025-08-04
04/08/2025 12:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد
07:15 | 2025-08-04
04/08/2025 07:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
16:48 | 2025-08-04
04/08/2025 04:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
11:51 | 2025-08-04
04/08/2025 11:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:01 | 2025-08-04
ترامب يشعل الحرب.. وبكين تخرج منتصرة في المواجهة التجارية
16:43 | 2025-08-04
خلاف حاد بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي.. ما مصير الرهائن؟
16:30 | 2025-08-04
"العمال الكردستاني" يسلم ضابطين من الإستخبارات التركية لأنقرة
16:14 | 2025-08-04
نائبة ألمانية: لفرض عقوبات على إسرائيل.. هل نشهد اعترافًا بدولة فلسطين؟
16:00 | 2025-08-04
نائبة أمريكية لترامب: أوقفوا الأسلحة لأوكرانيا بدل فرض الرسوم على الهند
15:50 | 2025-08-04
روسيا تصعّد عسكريًا.. وهذا ما قرّرته
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
05/08/2025 02:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
05/08/2025 02:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
05/08/2025 02:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24