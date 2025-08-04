إسرائيل تتصدى لهجوم صاروخي بعيد المدى من اليمن

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أعلن الجيش فجر الثلاثاء أنه اعترض صاروخا أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه وسط حيث تم تفعيل صفّارات الإنذار عملا بالإجراءات الاحترازية المتبعة.وقال الجيش في سلسلة منشورات على إنه "في أعقاب صفّارات الإنذار التي دوّت قبل قليل في مناطق إسرائيلية عدة، اعترضت دفاعات سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن".كما نشر الجيش خريطة للمواقع التي دوّت فيها صفّارات الإنذار لتحذير سكانها من خطر "مقذوف أطلقه الحوثيون من اليمن".(سكاي نيوز)