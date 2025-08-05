الأرض تُسرّع دورانها: أقصر يوم في التاريخ.. والعلماء يُطلقون تحذيراً عالمياً!

Advertisement

في ظاهرة علمية مقلقة، حذر العلماء من أن الأرض سيتسارع اليوم الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى تقليص مدة اليوم إلى أقل من 24 ساعة، وهو ما حدث بالفعل في عدة مناسبات خلال السنوات الماضية. ورغم أن التغير لا يُلاحظ بالعين المجردة إذ لا يتجاوز أجزاء من الثانية، إلا أن العلماء يرون فيه تهديدًا طويل الأمد قد يحمل تداعيات كارثية.وفي 5 2024، سجّلت الأرض أقصر يوم منذ بدء استخدام الساعات الذرية عام 1949، حيث أكملت دورتها أسرع بـ1.66 ميلي ثانية من المعدل الطبيعي البالغ 86,400 ثانية. ويُتوقع أن يشهد كوكب الأرض أيامًا قصيرة إضافية، منها 9 و22 يوليو و5 أغسطس 2025، وفقًا لتوقعات عالم الفلك غراهام جونز من جامعة .وإن التسارع ناجم عن عوامل طبيعية معقدة، أبرزها تأثير الجاذبية القمرية، وتحرك الطبقات المنصهرة داخل اللب، والرياح العالية، والتيارات البحرية، وحتى ذوبان الأنهار الجليدية. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تغيّرات طفيفة في توازن الكوكب، فتسرّع دورانه خاصة عند القطبين.وفي حال استمرار هذا التسارع، قد يتقلص اليوم الشمسي إلى 22 ساعة فقط، ما من شأنه تعطيل الإيقاع الحيوي للإنسان، واضطراب النوم، وارتفاع معدلات السكتات القلبية والدماغية، كما تُظهر دراسات تربط بين تغييرات الوقت ومعدلات الحوادث الصحية.كما حذر علماء من أن تسارع دوران الأرض قد يدفع بمياه المحيطات من القطبين نحو خط الاستواء بفعل زيادة القوة الطاردة المركزية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار وإغراق المدن الساحلية المنخفضة، خصوصًا في المناطق الاستوائية.ةبحسب الدكتور أودينوالد، عالم الفلك في "ناسا"، فإن تسارع دوران الأرض سيزيد من تأثير كوريوليس، ما سيجعل العواصف والأعاصير أكثر شراسة وسرعة، محذّرًا من تطرف أكبر في أنماط الطقس العالمية.وتُراقب هذه التغيرات الطفيفة بواسطة الساعات الذرية، وهي أدق أدوات قياس الوقت، وتُستخدم في تحديد التوقيت العالمي المنسّق (UTC)، ما يتيح مراقبة دقيقة لأي تغير في طول اليوم.رغم أن التغير يبدو بسيطًا، إلا أن استمراريته تهدد بتغيرات جذرية في التوازن البيئي والبيولوجي على الأرض. ويواصل العلماء أبحاثهم لفهم جذور هذا التسارع، والتنبؤ بمساره المستقبلي. (روسيا اليوم)