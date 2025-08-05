Advertisement

عربي-دولي

9 شهداء في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

Lebanon 24
05-08-2025 | 00:20
A-
A+

Doc-P-1400719-638899752159715546.jpg
Doc-P-1400719-638899752159715546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 9 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بعد يوم دام استشهد فيه 56 شخصا بنيران جيش الاحتلال، أغلبهم من طالبي المساعدات.
Advertisement

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على خيمة نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ووسط القطاع، أفاد مستشفى العودة في غزة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي على شمالي مخيم النصيرات.

من جهته، أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية شمال غربي مدينة غزة. (الجزيرة)


مواضيع ذات صلة
مصادر في مستشفيات غزة: 24 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع منذ فجر اليوم
lebanon 24
05/08/2025 11:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة خلال ساعات الصباح الأولى يقتل 11 شخصا
lebanon 24
05/08/2025 11:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدّد الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من مدينة غزة وشمال القطاع
lebanon 24
05/08/2025 11:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
13 شهيدا في قصف الجيش الاسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم
lebanon 24
05/08/2025 11:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:35 | 2025-08-05
04:35 | 2025-08-05
04:25 | 2025-08-05
04:15 | 2025-08-05
03:56 | 2025-08-05
03:54 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24