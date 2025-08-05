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عربي-دولي
9 شهداء في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة
Lebanon 24
05-08-2025
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00:20
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افادت مصادر طبية في
قطاع غزة
باستشهاد 9 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بعد يوم دام استشهد فيه 56 شخصا بنيران جيش
الاحتلال
، أغلبهم من طالبي المساعدات.
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وأفاد
مجمع ناصر الطبي
باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على خيمة نازحين غربي مدينة
خان يونس
جنوبي القطاع.
ووسط القطاع، أفاد
مستشفى العودة
في غزة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي على شمالي مخيم النصيرات.
من جهته
، أفاد
مجمع الشفاء الطبي
باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية شمال غربي مدينة غزة. (الجزيرة)
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