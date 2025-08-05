9 شهداء في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

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افادت مصادر طبية في باستشهاد 9 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بعد يوم دام استشهد فيه 56 شخصا بنيران جيش ، أغلبهم من طالبي المساعدات.وأفاد باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على خيمة نازحين غربي مدينة جنوبي القطاع.ووسط القطاع، أفاد في غزة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي على شمالي مخيم النصيرات.، أفاد باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية شمال غربي مدينة غزة. (الجزيرة)