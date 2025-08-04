في تعز.. مقتل مواطن يمني برصاص قنّاص حوثي

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قُتل مواطن يمني مسنّ، برصاص قنّاص تابع لجماعة ، في أحد أحياء ، جنوبي غربي البلاد.وذكرت مصادر محلية أن قناصاً من جماعة الحوثي يتمركز في معسكر ، استهدف المواطن عبدالله الحكيمي ( 63 عامًا)، في باحة منزله بحي كلابة شرق مدينة تعز، وأرداه على الفور.