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في تعز.. مقتل مواطن يمني برصاص قنّاص حوثي

Lebanon 24
04-08-2025 | 23:43
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قُتل مواطن يمني مسنّ، برصاص قنّاص تابع لجماعة الحوثي، في أحد أحياء مدينة تعز، جنوبي غربي البلاد.
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وذكرت مصادر محلية أن قناصاً من جماعة الحوثي يتمركز في معسكر الأمن المركزي، استهدف المواطن طه أحمد عبدالله الحكيمي ( 63 عامًا)، في باحة منزله بحي كلابة شرق مدينة تعز، وأرداه على الفور.
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