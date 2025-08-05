تم حذف البيان.. الادارة الاميركية تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل



Advertisement

وحذفت الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. أظهر بيان أميركي تراجع عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات ، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني.وحذفت الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل.

وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح.



ويمثل حذف الشرط تحولا بالنسبة لإدارة ، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال أو معاداة السامية.