ميدفيديف يرفع سقف التهديد الروسي: توقعوا المزيد من الضغط

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ألقى السابق دميتري ميدفيديف بالمسؤولية على دول ، الإثنين، في تخلي عن الوقف الاختياري لنشر صواريخ نووية قصيرة ومتوسطة المدى، قائلا إن بلاده ستتخذ خطوات أخرى ردا على ذلك.وكتب ميدفيديف باللغة على موقع إكس "بيان بشأن سحب الوقف الاختياري لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى جاء نتيجة لسياسة دول حلف المعادية لروسيا".وأضاف قائلا "هذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أن يضعوه في الاعتبار. توقعوا المزيد من الخطوات".