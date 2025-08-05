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إقتصاد
كيف علّقت قناة السويس على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأميركية؟
Lebanon 24
05-08-2025
|
01:15
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ردت "
هيئة قناة السويس
" على طلب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مرور السفن الأميركية في القناة بالمجان، قائلة إنها تتعامل مع كافة
الدول على
قدم المساواة وأن القناة غير مسيّسة.
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قال رئيس الهيئة الفريق
أسامة ربيع
: "إن الهيئة تتعامل مع كل الدول بشكل متساوٍ، والقناة غير مسيّسة".
وبشأن المرور المجاني للسفن الأميركية في القناة، بناء على طلب
الرئيس ترامب
، أوضح ربيع أن "مصر كدولة تحترم المواثيق والمعاهدات، بما في ذلك معاهدة
القسطنطينية
لعام 1888، والتي تنص على عدم التمييز بين أعلام السفن ودولها".
وأضاف الفريق ربيع أن "القناة لا تميز بين الخدمات المقدمة للسفن، بناء على جنسية دولها، وتقدم خدمات واحدة وثابتة لجميع السفن، بغض النظر عن الدولة التابعة لها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود صداقة بينها وبين مصر".
وأوضح أن "الهيئة قررت خفض رسوم العبور لسفن الحاويات الكبيرة، التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن بنسبة 15 % ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسريع عودتها للممر الملاحي لكن الأمر يتعلق بهاجس أمني وليس اقتصادي".
واختتم قائلا: "قد يتم تمديد هذه الفترة أو زيادة التخفيضات بالرسوم، وفقا للظروف، لكن لا خطط حاليا لتقديم تخفيضات إضافية".
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