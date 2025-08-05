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عربي-دولي

الداخلية السورية تنشر فيديو تمثيل جريمة قتل الفنانة ديالا الوادي.. شاهدوه

Lebanon 24
05-08-2025 | 01:54
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أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الإثنين، إلقاء القبض على المتورّطين في جريمة قتل الفنانة ديالا الوادي، التي راحت ضحية عملية سرقة داخل منزلها الواقع في حي المالكي الراقي بدمشق.

وأفادت الوزارة بأن الضحية قُتلت خنقًا على يد أحد الأشخاص الذي لاحقها حتى منزلها، قبل أن يقتحمه بهدف السرقة. وكشفت التحقيقات أن القاتل لم يكن وحده، بل تبيّن لاحقًا تورّط مواطنة تعمل لدى الفنانة في المنزل نفسه، وقد اعترف الجاني بتفاصيل الجريمة بعد توقيفه.
 

فيديو يظهر قاتل ديالا صلحي الوادي أثناء اقتياده من الأمن الداخلي لتمثيل جريمته في حي المالكي بدمشق pic.twitter.com/CA66Nhoaae

قتيبة ياسين (@k7ybnd99) August 4, 2025
 

ووثّقت كاميرات المراقبة لحظات ملاحقة القاتل للضحية، قبل تنفيذ الجريمة. كما نشرت وزارة الداخلية مقاطع فيديو تُظهر تمثيل الجاني لطريقة تنفيذه الجريمة، أثناء اقتياده من قبل عناصر الأمن في حي المالكي.
 
 
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يُذكر أن حي المالكي شهد في الآونة الأخيرة عدّة حوادث مشابهة، ما أثار موجة من القلق بين سكان المنطقة. (العربية)
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