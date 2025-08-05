الداخلية السورية تنشر فيديو تمثيل جريمة قتل الفنانة ديالا الوادي.. شاهدوه

أعلنت ، يوم الإثنين، إلقاء القبض على المتورّطين في جريمة قتل الفنانة الوادي، التي راحت ضحية عملية سرقة داخل منزلها الواقع في حي المالكي الراقي بدمشق.



وأفادت الوزارة بأن الضحية قُتلت خنقًا على يد أحد الأشخاص الذي لاحقها حتى منزلها، قبل أن يقتحمه بهدف السرقة. وكشفت التحقيقات أن القاتل لم يكن وحده، بل تبيّن لاحقًا تورّط مواطنة تعمل لدى الفنانة نفسه، وقد اعترف الجاني بتفاصيل الجريمة بعد توقيفه.

فيديو يظهر قاتل ديالا صلحي الوادي أثناء اقتياده من الأمن الداخلي لتمثيل جريمته في حي المالكي بدمشق pic.twitter.com/CA66Nhoaae — ياسين (@k7ybnd99) — ياسين (@k7ybnd99) August 4, 2025



ووثّقت كاميرات المراقبة لحظات ملاحقة القاتل للضحية، قبل تنفيذ الجريمة. كما نشرت وزارة الداخلية مقاطع فيديو تُظهر تمثيل الجاني لطريقة تنفيذه الجريمة، أثناء اقتياده من قبل عناصر الأمن في حي المالكي.