الداخلية السورية تنشر فيديو تمثيل جريمة قتل الفنانة ديالا الوادي.. شاهدوه

فيديو يظهر قاتل ديالا صلحي الوادي أثناء اقتياده من الأمن الداخلي لتمثيل جريمته في حي المالكي بدمشق pic.twitter.com/CA66Nhoaae
"ح. م." وزوجته "ج. ب."، المجرمان اللذان أقدما على قتل المغدورة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها في حي المالكي بمدينة دمشق، بدافع السرقة، وتم إلقاء القبض عليهما من قبل فرع البحث الجنائي#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/jVAnioKAuE
— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) August 4, 2025
"ح. م." وزوجته "ج. ب."، المجرمان اللذان أقدما على قتل المغدورة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها في حي المالكي بمدينة دمشق، بدافع السرقة، وتم إلقاء القبض عليهما من قبل فرع البحث الجنائي#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/jVAnioKAuE