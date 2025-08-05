السماح بدخول تدريجي للبضائع إلى غزة من خلال التجار المحليين

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قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة بالجيش مسؤولة عن تنسيق المساعدات، اليوم الثلاثاء، إن ستسمح بدخول البضائع إلى تدريجيا وبشكل يخضع للمراقبة لتجار محليين.وقالت الوحدة التابعة للجيش الإسرائيلي: "إسرائيل ستسمح بدخول البضائع تدريجيا وبشكل خاضع للسيطرة إلى غزة عبر تجار محليين".وأضافت "يهدف هذا إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على والمنظمات الدولية لجمع المساعدات".