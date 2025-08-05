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عربي-دولي

زلزال يضرب جنوب شرق إيران.. وهذه قوته

Lebanon 24
05-08-2025 | 02:39
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ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، جنوب شرق إيران، بحسب ما أفاد به المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
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وأوضح المركز أن الزلزال وقع عند الساعة 5:06 صباحًا بتوقيت غرينتش، على بُعد نحو 125 كيلومتراً من مدينة بام، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 99 ألف نسمة، وبلغ عمقه 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى اللحظة أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وفي السياق ذاته، أفاد الفرع الإقليمي للمركز الفيدرالي للأبحاث التابع لأكاديمية العلوم الروسية بأن زلزالا آخر بقوة 6.0 درجات ضرب فجر اليوم سواحل شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وفي الولايات المتحدة، وقع زلزال بقوة 3.0 درجات في ولاية نيوجيرسي، حيث حدد مركزه في منطقة هاسبروك هايتس بمقاطعة بيرغن، وقد شعر سكان مدينة نيويورك بالهزة، لا سيما في بعض أحياء مانهاتن. (روسيا اليوم)
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