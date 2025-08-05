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عربي-دولي

تخطت معدلاتها.. درجات الحرارة في اليابان تسجل ارقاماً قياسية

Lebanon 24
05-08-2025 | 03:54
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سجّلت اليابان حرارة قياسية بلغت 41.6 درجة مئوية الثلاثاء في مدينة إسيساكي، بحسب ما أفاد مكتب الأرصاد الجوية.
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وحذر مكتب الأرصاد الجوية الياباني من أن الحرارة قد تواصل الارتفاع، وفقا لفرانس برس.

ويتجاوز هذا الرقم الحرارة القياسية البالغة 41.2 درجة مئوية والتي سُجّلت الأسبوع الماضي.

وبلغت الحرارة القياسية السابقة 41.1 درجة مئوية وسُجّلت في عامي 2020 و2018.
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