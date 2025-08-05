تخطت معدلاتها.. درجات الحرارة في اليابان تسجل ارقاماً قياسية

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سجّلت حرارة قياسية بلغت 41.6 درجة مئوية الثلاثاء في مدينة إسيساكي، بحسب ما أفاد .وحذر مكتب الأرصاد الجوية الياباني من أن الحرارة قد تواصل الارتفاع، وفقا لفرانس برس.ويتجاوز هذا الرقم الحرارة القياسية البالغة 41.2 درجة مئوية والتي سُجّلت الأسبوع الماضي.وبلغت الحرارة القياسية السابقة 41.1 درجة مئوية وسُجّلت في عامي 2020 و2018.