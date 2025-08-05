القصف الاسرائيلي مستمر على غزة.. وسقوط عشرات الشهداء

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استشهد 11 مواطنًا فلسطينيا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على .وأفادت وكالة الصحافة "صفا" بأن من بين القتلى 5 مواطنين سقطوا في غارة جوية إسرائيلية على خيمة في مخيم أطياف غربي مدينة جنوبي قطاع غزة.وذكرت الوكالة أن "مواطنة وشقيقها استشهدا في قصف مدفعي إسرائيلي على شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع".وأشارت إلى وقوع إصابات في قصف جوي إسرائيلي على منزل في محيط بركة الشيخ شمالي مدينة غزة.وقال إن "مواطنين استشهدا وآخرين أصيبوا في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية شمال غربي مدينة غزة".