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عربي-دولي
القصف الاسرائيلي مستمر على غزة.. وسقوط عشرات الشهداء
Lebanon 24
05-08-2025
|
04:25
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استشهد 11 مواطنًا فلسطينيا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على
قطاع غزة
.
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وأفادت وكالة الصحافة
الفلسطينية
"صفا" بأن من بين القتلى 5 مواطنين سقطوا في غارة جوية إسرائيلية على خيمة في مخيم أطياف غربي مدينة
خان يونس
جنوبي قطاع غزة.
وذكرت الوكالة أن "مواطنة وشقيقها استشهدا في قصف مدفعي إسرائيلي على شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع".
وأشارت إلى وقوع إصابات في قصف جوي إسرائيلي على منزل في محيط بركة الشيخ
رضوان
شمالي مدينة غزة.
وقال
مجمع الشفاء الطبي
إن "مواطنين استشهدا وآخرين أصيبوا في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية شمال غربي مدينة غزة".
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