استعدادا لدخول غزة.. سفينة المساعدات الإماراتية تصل العريش

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وصلت أمس الإثنين، إلى ميناء العريش المصري، سفينة المساعدات الثامنة "سفينة الإنسانية"، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى .ووفقا لما أفادت به الإماراتية (وام)، فقد كان في استقبال السفينة وفد ضم ممثلين عن الجهات الإنسانية والخيرية، إلى جانب أحمد ساري المزروعي لهيئة الأحمر ، ومسؤولين مصريين.ويأتي وصول "سفينة خليفة الإنسانية" تأكيدا على المتواصل بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها القطاع.