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عربي-دولي

استعدادا لدخول غزة.. سفينة المساعدات الإماراتية تصل العريش

Lebanon 24
05-08-2025 | 05:04
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وصلت أمس الإثنين، إلى ميناء العريش المصري، سفينة المساعدات الإماراتية الثامنة "سفينة خليفة الإنسانية"، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة
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ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد كان في استقبال السفينة وفد ضم ممثلين عن الجهات الإنسانية والخيرية، إلى جانب أحمد ساري المزروعي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومسؤولين مصريين.

ويأتي وصول "سفينة خليفة الإنسانية" تأكيدا على التزام دولة الإمارات المتواصل بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها القطاع.
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