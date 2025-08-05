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عربي-دولي
بسبب روسيا.. اتهامات خطيرة تلاحق إدارة أوباما
Lebanon 24
05-08-2025
|
05:48
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أمرت النائب العام بام بوندي ببدء تحقيق عبر هيئة محلفين كبرى في مزاعم تشير إلى أن مسؤولين في
إدارة الرئيس
الأسبق
باراك أوباما
لفقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل
روسيا
في انتخابات عام 2016.
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فقد وجّهت النائب العام المدعين الفيدراليين لإطلاق تحقيق عبر هيئة محلفين كبرى في مزاعم تفيد بأن أعضاء من إدارة أوباما لفّقوا معلومات استخباراتية حول تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، وفقًا لمصدر مطلع لشبكة "
سي إن
إن".
وستتمكن هيئة المحلفين الكبرى من إصدار مذكرات استدعاء كجزء من تحقيق جنائي في مزاعم متجددة بأن مسؤولين ديمقراطيين حاولوا تشويه سمعة
دونالد ترامب
خلال حملته
الانتخابية
عام 2016، عبر الادعاء زوراً بتواطؤ حملته مع الحكومة الروسية.
كما يمكنها النظر في توجيه لائحة اتهام إذا قررت
وزارة العدل
متابعة القضية جنائياً.
وجاء هذا التطور بعد إحالة رسمية من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ما يفتح الباب أمام تحقيق جنائي قد يطال أسماء بارزة في الإدارة السابقة، ويعيد الجدل حول نزاهة المؤسسات الاستخباراتية والتدخلات السياسية في ملفات
الأمن القومي
. (العربية)
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